di Andrea Cesca

Brunet fa volare la Civitanovese. L’attaccante argentino mette a segno il gol vittoria nella trasferta contro l’Atletico Azzurra Colli che vale in primo posto in classifica in coabitazione con Urbania e Urbino. La quarta vittoria consecutiva regala il trono alla squadra allenata da Sante Alfonsi, brava a capitalizzare una delle poche occasioni da rete create. Fanno festa gli ultras arrivati da Civitanova, la neopromossa Civitanovese sta regalando grosse soddisfazioni anche alla società presieduta da Mauro Profili. Sprofonda l’Atletico sempre più ultimo in graduatoria, traballa la panchina di mister Stallone.

Galvanizzata dal successo nel derbissimo all’Helvia Recina di Macerata la Civitanovese affronta la seconda trasferta consecutiva. L’Atletico Azzurra Colli sulla carta è avversario abbordabile, la squadra allenata da Nico Stallone occupa l’ultima posizione di classifica con un solo punto dopo le prime quattro partite. Il pronostico è dalla parte di Visciano e compagni, ma il direttore generale Claudio Cicchi in settimana ha predicato prudenza. La partita si gioca al comunale di via Tevere a Castel di Lama, i rossoblu guidati da Sante Alfonsi devono rinunciare ancora a Spagna, l’attaccante potrebbe essere a disposizione del tecnico domenica prossima nel big match con l’Urbania. Garcia tornato dal viaggio in Argentina non figura tra i convocati come pure De Vito. L’Atletico in settimana è sceso in campo per la Coppa Italia di Eccellenza a Montegranaro, i piceni hanno necessità di muovere la classifica per non trovarsi con l’acqua alla gola. Nei padroni di casa è assente per squalifica il centrocampista Gesué, ex Civitanovese come pure Filiaggi e Russo che invece figurano nell’undici titolare.

Temperature estive e cielo lattiginoso a causa dell’umidità. I tifosi della Civitanovese hanno raggiunto Castel di Lama in pullman per essere vicini alla squadra, reduce da tre vittorie consecutive in campionato. Alfonsi conferma lo stesso undici iniziale che ha vinto il derby con la Maceratese. Diversi gli addetti ai lavori sugli spalti.

Brunet scalda subito i guantoni a Scartozzi, il destro dell’attaccante arriva dopo neanche un giro di lancette. L’Atletico è pericolosissimo al 10, dribbling secco di Fazzini su Ballanti, il destro ravvicinato viene sventato in angolo da una grande parata di Testa. Pasqualini accusa qualche fastidio, Alfonsi manda a riscaldare gli uomini della panchina. Le squadre sono molto corte, al 17’ dopo un contrasto fra Visciano e Filiaggi Russo ha la palla buona per sbloccare il risultato ma non ne approfitta. L’Atletico spinge molto sulla sinistra del proprio fronte d’attacco, la squadra di Stallone gioca abbottonata ma quando riparte sa rendersi pericolosa. La retroguardia dell’Azzurra Colli si fa trovare impreparata al 40’ Bagnolo serve Brunet sul filo del fuorigioco, l’attaccante argentino avanza palla al piede e arrivato a tu per tu con Scartozzi non gli lascia scampo con il destro, 0 a 1. I padroni di casa in maglia bianca non reagiscono, prima del riposo su un’azione Becker-Brunet Strupsceki potrebbe raddoppiare, il destro dal limite viene deviato in angolo.

L’Atletico Azzurra Colli reclama la massima punizione al 51’ per un presunto tocco di mano sul calcio piazzato dalla destra di Vallorani, tre minuti dopo Pasqualini con il destro alza la mira. Stallone toglie un difensore (Sosi, sceso in campo con una protezione per il viso) e mette Traversa, Filiaggi arriva male su un assist di Vallorani, Testa controlla. I padroni di casa spingono alla ricerca del pareggio, un gran destro al volo di Rossi al 67’ sfiora l’incrocio dei pali, ma si espongono alle ripartenze ospiti. I rossoblù controllano, tengono bassi i ritmi, l’Atletico collezionano calci d’angolo.

La Civitanovese capitalizza le occasioni da gol, il primo centro in campionato di Brunet vale il primato. Domenica prossima al Polisportivo scontro al vertice contro l’Urbania.

ATLETICO AZZURRA COLLI (5-3-2): Scartozzi 6; Spadoni 6 (19’ st Zira ng), Aliffi 6, Sosi 5,5 (7’ st Traversa 6), Filipponi 6, Vallorani 6; Fazzini 6 (45’ Del Marro ng), Gabrielli 6 (30’ st Albanesi ng), Rossi 6; Filiaggi 5,5, Russo 5,5 (38’ st Del Moro ng). A disp.: Castelletti, Crementi, Acciarri, Cancrini, Del Marro. All. Stallone.

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 6,5; Pasqualini 6, Ballanti 6, Passalacqua 6,5, Cosignani 6; Visciano 6, Domizi 6; Becker 6 (29’ st Ruggeri ng), Bagnolo 6,5 (40’ st Mangiacapre ng), Strupsceki 6 (22’ st Ercoli ng); Brunet 7 (31’ st Paolucci ng). A disp.: Cannella,Giodani, Lanari, Bekiri, Falkenstein. All. Alfonsi.

TERNA ARBITRALE: Valerio Esposito di Ercolano (assistenti Belogi e Di Tella di Ancona).

Reti: pt. 40’ Brunet (C).

Note: spettatori 500 circa. Calci d’angolo 8 a 1. Ammoniti Becker, Sosi, Rossi, Visciano, Spadoni, Fioravanti (vice Stallone), Testa, Alfonsi, Ballanti. Recupero: 6’ (1+5).