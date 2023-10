di Andrea Cesca

La Civitanovese balla il tango. I rossoblù vincono lo scontro al vertice grazie alla rete dell’argentino Pablo Becker, al secondo sigillo personale.

La quinta vittoria consecutiva consente alla squadra di Sante Alfonsi di restare in testa alla classifica insieme all’Urbino. La sfida fra neopromosse se la aggiudicano Visciano e compagni per 1 a 0, è stata una partita equilibrata dove le difese hanno avuto la meglio sugli attaccanti. Per sbloccare il risultato è stata necessaria una giocata di classe, Becker decisivo anche nella trasferta allo stadio “Diana” di Osimo ha fatto esplodere di gioia i tifosi di casa al 78’. L’Urbania alla seconda sconfitta consecutiva ha destato una buona impressione, squadra solida, quadrata quella di Omiccioli.

Per il big-match del Polisportivo Sante Alfonsi conferma lo stesso undici titolare che ha sbancato l’Helvia Recina e mandato al tappeto a domicilio l’Atletico Azzurra Colli. L’allenatore sembra aver trovato la quadratura del cerchio, le quattro vittorie consecutive contro Osimana, Chiesanuova, Maceratese e Azzurra Colli sono la riprova. L’entusiasmo è alle stelle fra i tifosi di fede rossoblù, in settimana il presidente Mauro Profili ha chiamato a raccolta gli sportivi. La società continua ad essere attiva sul mercato, appare imminente il tesseramento del difensore argentino Gabriel Fernando Candia. Alla vigilia della partita, nell’allenamento di rifinitura, Spagna ha accusato una nuova noia muscolare, il suo rientro è dunque rimandato. Non c’è neanche Garcia, De Vito parte dalla panchina. L’Urbania reduce dalla batosta casalinga con il Chiesanuova deve rinunciare al fermano Del Rosso, sono indisponibili per infortunio anche Brisigotti e Bicchiarelli. C’è l’ex Marengo, originario di Cuneo, sbarcato qualche anno fa nelle Marche proprio a Civitanova, l’altro ex di giornata è il preparatore dei portieri Matteo Spinaci. Il capocannoniere dei pesaresi è Nunez, ex Osimana, il quale conosce molto bene la colonia argentina di Civitanova: per lui 3 gol in campionato ed uno in coppa, con due reti c’è Cantucci, da non sottovalutare Mangiarotti, quattro gol in totale di cui tre in coppa.

La posta in paio è alta, in tribuna c’è Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche, tifosissimo della Civitanovese. Pronti via l’Urbania trova la via della rete con un colpo di testa sotto misura di Nunez ma l’arbitro annulla su segnalazione dell’assistente. La partita è combattuta, le difese si chiudono bene, Becker al 17’ va alla conclusione, para a terra Ducci. Gli ultras della Civitanovese sostengono incessantemente la squadra, con il trascorrere dei minuti gli uomini di Alfonsi guadagnano metri. Alla mezzora esatta Becker va nuovamente al tiro, Ducci alza in angolo. Bella combinazione Mangiarotti-Marengo al 37’ il colpo di testa di Catani sorvola di poco la traversa.

Il secondo tempo inizia con qualche minuto di ritardo, l’arbitro richiama l’attenzione per un problema alla rete della porta difesa ora da Ducci, accorre il presidente Mauro Profili e sistema lo strappo. Becker calcia alle stelle da buona posizione, Bagnolo mastica la palla con il sinistro, la Civitanovese prova a sbloccare il risultato ma non trova il guizzo vincente.

Nell’ultimo quarto d’ora Alfonsi inserisce Paolucci ed Ercoli per provare a scardinare la difesa avversaria. La tenacia dei padroni di casa viene premiata al 78’: azione insistita dei rossoblu (per l’occasione in maglia bianca) colpo da biliardo dell’argentino Becker con il destro a giro, palla nell’angolino, 1 a 0, esplode il Polisportivo.

L’Urbania replica con un calcio di punizione rasoterra di Mangiarotti che fa la barba al palo. Al triplice fischio finale è festa grande in campo e sugli spalti, la Civitanovese comincia a sognare. Domenica prossima, settima giornata di campionato, la Civitanovese giocherà in trasferta con il Montegranaro dell’ex Taborda, l’Urbania sarà di scena a Montegiorgio. La squadra di Omiccioli mercoledì sarà impegnata sul campo del K Sport Montecchio Gallo per il match di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 6; Pasqualini 6, Ballanti 6, Passalacqua 6,5, Cosignani 6; Visciano 6, Domizi 6; Becker 7 (44’ st Mangiacapre ng), Bagnolo 6 (44’ st Ruggeri ng), Strupsceki 6 (27’ st Ercoli ng); Brunet 5,5 (27’ st Paolucci 6). A disp.: Cannella, Giordani, Lanari, De Vito, Falkenstein. All. Alfonsi

URBANIA (4-4-2): Ducci 6; Sema 6, Dal Compare 6, Carnesecchi 6, Aluigi 6; Franca 5,5 (18’ st Paszynski ng), Marengo 6, Catani 6 (29’ st Giovannelli ng), Cantucci 5,5 (30’ st Monceri ng); Nunez 5,5, Mangiarotti 5,5. A disp.: Giulini, Tuci, Tamellini, Verges, Raspani, Antoniucci. All. Omiccioli

TERNA ARBITRALE: Giosuè Ambrosino di Torre del Greco (assistenti Persichini di Macerata e Sorrentino di San Benedetto del Tronto)

RETE: 33’ s.t. Becker

NOTE: spettatori 800 circa. Ammoniti Aluigi, Visciano. Calci d’angolo 3 a 3. Recupero: 5’ (0+5’).