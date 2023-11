di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

La Civitanovese fallisce l’aggancio al primo posto. Il settimo risultato utile consecutivo non basta ai rossoblù per riprendersi la vetta della classifica. Il recupero con il Montegranaro giocato sul neutro di Porto Sant’Elpidio termina sullo 0 a 0. Una partita fotocopia o quasi a quella di domenica scorsa in casa con il Montegiorgio.

Il Montegranaro si è difeso bene, soprattutto nel primo tempo, nel quale ha concesso un solo tiro in porta ai rossoblù. Nella ripresa la squadra di Marinelli si è resa pericolosa in un paio di circostanze, la Civitanovese nonostante l’ingresso di Spagna nell’ultima mezzora non è riuscita a sbloccare il risultato. Il secondo pareggio consecutivo a reti bianche consente comunque a Paolucci e compagni di avvicinarsi alla capolista Urbino, avanti adesso soli due punti.

Lo stadio comunale “Ferranti” di Porto Sant’Elpidio ospita il recupero della settima giornata del campionato di Eccellenza fra il Montegranaro e la Civitanovese, partita rinviata il 22 ottobre scorso a causa dell’evento luttuoso che ha colpito la terna arbitrale, la morte del guardalinee Nabil Dahou. Il comitato regionale Marche della Figc ha fatto slittare di conseguenza al 15 novembre la partita di andata della semifinale di Coppa Italia fra la Maceratese e il Montegranaro; rinviata anche Atletico Calcio P.S. Elpidio-Elpidiense Cascinare valevole per la coppa di Promozione. La Civitanovese ha la possibilità in caso di vittoria di agganciare l’Urbino in testa alla classifica. Sante Alfonsi cambia mezza squadra rispetto al pareggio a reti inviolate con il Montegiorgio, debuttano dal primo minuto i difensori Candia e De Vito, Visciano torna dalla squalifica, recupera Becker, Spagna parte dalla panchina; Falkenstain va in tribuna per scelta tecnica.

Mezza difesa del Montegranaro è formata da ex vale a dire Taborda, Foresi e Federico Ruggeri che a Civitanova hanno vinto lo scorso campionato di Promozione. Nel Montegranaro sono assenti per squalifica l’allenatore Marinelli e Kukic oltre a Zaffagnini. Il Montegranaro quando ripiega mette cinque uomini sulla linea dei difensori, Tinazzi fa un gran lavoro sulla sinistra, la Civitanovese come accaduto con il Montegiorgio fatica a trovare gli spazi in attacco. La squadra di Alfonsi trova il pertugio al 20’ e va vicina al gol: cross di Pasqualini dalla sinistra, Becker appoggia al limite dell’area per il sinistro di Domizi, Taborda vola e salva il risultato. Paolucci e compagni fanno la partita ma faticano ad andare al tiro. Il Montegranaro si fa vedere con una ripartenza di Tonuzi, palla alta.

Il Montegranaro è più intraprendente in avvio di secondo tempo e al 54’ ha l’occasione per sbloccare il risultato, Rozzi mette a centro area per Radojicic, la chiusura di De Vito è provvidenziale. Dopo un’ora di gioco Alfonsi manda in campo Spagna salutato dall’applauso dei tifosi, ma al 72’ è nuovamente il Montegranaro a sfiorare il gol con un colpo di testa di Tonuzi. La Civitanovese tenta il tutto per tutto inserendo Brunet, Spagna entra in area sulla sinistra al 77’ ma calcia male. Spagna ci riprova quattro minuti più tardi, il destro lambisce il palo. Nonostante i dei minuti di recupero il risultato non si sblocca. Al triplice fischio finale la squadra di Alfonsi va sotto ai propri tifosi accorsi numerosi a Porto Sant’Elpidio, un pizzico di amarezza rimane. La Civitanovese domenica prossima sarà impegnata in trasferta contro la Sangiustese, il Montegranaro ospiterà il fanalino di coda Atletico Azzurra Colli.

Il tabellino:

MONTEGRANARO (4-4-2): Taborda 6; Foresi 6, Di Biagio 6 (11’ st Merzoug 6), Pagliarini 6, Ruggeri Federico 6; Rozzi 6, Tissone Fernando 6, Capponi 6 (11’ st Cicconetti 6), Tinazzi 6 (50’ st Tissone Cristian ng); Tonuzi 6 (30’ st Perpepaj ng), Radojicic 5,5 (11’ st Morales 5,5) . A disp.: Mallozzi, Corrado, Bruffa, Giuggioloni. All. Barone (Marinelli squalificato)

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa 6; Candia 6, De Vito 6 (46’ st Ballanti ng), Passalacqua 6, Pasqualini 6; Visciano 6, Domizi 6; Becker 5,5 (24’ st Brunet ng), Bagnolo 5,5 (11’ st Strupsceki 6), Mangiacapre 5,5 (19’ st Guedack ng); Paolucci 6 (16’ Spagna 6). A disp.: Cannella, Cosignani, Ruggeri Federico, Ercoli. All. Alfonsi

TERNA ARBITRALE: Laura Mancini di Macerata (assistenti Piccinini e Bilò di Ancona)

NOTE: spettatori 600 circa. Calci d’angolo 2 a 1 . Ammoniti Pagliarini, Mangiacapre, Tissone Fernando, Merzoug, Guedack, Rozzi. Recupero: 7’ (1’+6’).