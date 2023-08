di Andrea Cesca

“Riaccendiamo la passione”. Questo è lo slogan coniato dalla dirigenza della Civitanovese che si riaffaccia con grande entusiasmo nel massimo torneo dilettantistico regionale.

Al ristorante Salsedine sul lungomare nord di Civitanova ieri sera si è alzato il sipario sulla stagione 2023/24, quella che decreta in ritorno in Eccellenza, con una cena in cui la società ha illustrato agli sponsor e ai rappresentanti delle istituzioni il progetto sportivo della stagione agonistica che prenderà il via nelle prossime settimane: il 3 settembre è in calendario il primo turno di Coppa Italia, il 10 settembre prenderà il via il campionato. Erano presenti il sindaco Fabrizio Ciarapica e il vicesindaco Claudio Morresi oltre ad alcuni consiglieri comunali da sempre vicini alla Civitanovese.

«Sarà una stagione dura, molto difficile» ha affermato il direttore sportivo Giorgio Crocetti. «La squadra è fatta, mancano due ciliegine che provvederemo a mettere». E’ molto probabile l’arrivo di un difensore, il diesse ha poi rimarcato l’utilizzo in prima squadra di due giovani classe 2006 vale a dire Cosignani e Mangiacapre. Sui giovani si è soffermato anche David Lazzarini, dati alla mano sono 235 i ragazzi iscritti al settore giovanile rossoblù, tre anni fa erano una settantina. «E’ importante la presenza dell’amministrazione comunale – le parole del presidente onorario Daniele Maria Angelini – . A Civitanova servirebbe una task force come quella creata quando fu portato un corso dell’università di Macerata nella nostra città».

Il main sponsor della Civitanovese sarà B-Chem. «Per me è un ritorno, c’ero già nel 2010 con Antonelli per dare una mano – ha detto Maurizio Bernardi – , Spero di riuscire a far rinascere l’entusiasmo perché la nostra risorsa sono i tifosi. Bisogna dirigere la società come un’azienda tenendo presente la storia del sodalizio rossoblù. La Civitanovese è la società di Civitanova, la Lube gioca a Civitanova. La vicinanza dell’amministrazione comunale è importante».

Il sindaco Fabrizio Ciarapica, chiamato in causa sulla questione stadio, ha spiegato: «Sono state fatte delle ricognizioni per avere le omologazioni per il nuovo campionato. Abbiamo ricevuto una lettera della società per i lavori da fare, in particolare i bagni per il pubblico, i portoni di ingresso, alcune migliorie della gradinata, la sostituzione dei riflettori con lampade a led. I lavori, per una spesa di 110mila euro inizieranno dopo ferragosto».

Ad oggi sono sei i nuovi giocatori ufficializzati dalla società vale a dire Lorenzo Tizi (Tolentino), Andrea Bagnolo (San Sisto), Andrea Testa (Porto d’Ascoli), Stefano Spagna (Porto d’Ascoli), Marco Passalacqua (Porto d’Ascoli), Matteo Bernardini (Certaldo). Dodici invece le conferme: Ivan Visciano, Diego Ballanti, Federico Ruggeri jr, Angelo Giordani, Riccardo Tempestilli, Wali Dauuda, Pablo Ignacio Becker, Alex Strupsceki, Federico Foresi, Michele Paolucci, Martin Garcia, Matteo Cannella.

Da oggi si possono prenotare presso la sede societaria gli abbonamenti per la gradinata e per la tribuna laterale.

Organigramma societario Civitanovese stagione 2023-24, Presidente: Mauro Profili, presidente onorario: Daniele Maria Angelini, vice presidente: Fabrizio Tonfoni, direttore sportivo: Giorgio Crocetti, team manager: Valerio Cerolini, medico sociale: Domenico Sicolo, marketing e comunicazione: Massimo Giulietti, speaker ufficiale: Stefano Paolini, videomaker: Massimo Rossi, segreteria: Laura Marsili, Giuseppe Cerolini, responsabile settore giovanile: Stefano Cardinali, responsabile logistica settore giovanile: David Lazzarini, magazziniere e custode: Sandro Piampiani, dirigente accompagnatore: Emanuele Pasquarè.