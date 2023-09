di Andrea Cesca

Giorgio Crocetti lascia la Civitanovese, al suo posto arriva Claudio Cicchi. Alla vigilia della partita in programma domani al Polisportivo di Civitanova con il Chiesanuova (fischio di inizio ore 15,30) si registra un ribaltone nello staff tecnico dirigenziale rossoblu.

Il direttore sportivo, stando al comunicato diramato dalla società, interrompe il percorso con la Civitanovese per ragioni strettamente personali, la decisione sarebbe maturata prima della gara con la Maceratese di Coppa Italia ma viene ufficializzata soltanto adesso.

«Ringrazio la Civitanovese nella persona di patron Profili per l’opportunità datami in questi anni. Vincere un campionato come lo scorso è un orgoglio ed un privilegio indelebile» le parole di Crocetti.

«La Civitanovese esprimere profondo dispiacere per la decisione assunta, ringrazia Crocetti per il lavoro svolto e gli augura di conseguire nuove soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera». Crocetti dopo aver lavorato per tanti anni con il Tolentino era stato chiamato dalla Civitanovese la scorsa stagione.

A distanza di poco tempo (in anticipo di un paio di ore per la verità) la dirigenza della Civitanovese ha ufficializzato attraverso i propri canali social la nomina di Claudio Cicchi come direttore generale. Una lunga carriera quella di Cicchi, osservatore per la Juventus, dirigente nell’Ascoli Calcio, che ha lavorato sotto la presidenza Tardella anche con la Maceratese.

«Avvalersi dell’esperienza e della professionalità di Claudio è una scelta che concorre a proseguire nella qualificazione della struttura societaria, un percorso avviato ad inizio stagione» afferma il presidente Mauro Profili. «La nomina di un Dg è necessaria anche per i miei crescenti impegni lavorativi che mi costringono ad assentarmi sempre in modo maggiore – aggiunge il patron – La Civitanovese sta crescendo e deve essere gestita sempre più in modo manageriale con il supporto di figure che garantiscano le migliori professionalità».

Nella gara d’esordio in campionato giocata in casa contro l’Urbino allo stadio Polisportivo c’era l’ex presidente Umberto Antonelli. Dopo l’allenatore (Alfonsi al posto di Nocera) cambia anche la figura che fa da tramite tra squadra e società. Una ventata di novità.