PROMOZIONE - Al Polisportivo il capitano decide l’incontro con una grande giocata dopo un primo tempo deludente sul piano delle occasioni. I rossoblu, al quinto successo di fila, restano in testa al girone B e respingono l'assalto dell'Aurora Treia, ancora distante cinque punti

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Paolucci firma la quinta vittoria di fila per la Civitanovese. I rossoblu respingono l’assalto dell’Aurora Treia e lanciano la volata finale.

A nove giornate dal termine della stagione regolare restano cinque i punti di vantaggio della capolista, le altre pretendenti sembrano oramai fuori dai giochi per la vittoria del campionato. La rete che decide l’incontro la mette a segno il capitano con una grande giocata dopo un primo tempo deludente sul piano delle occasioni. Nella ripresa la Civitanovese torna in campo come trasformata, colpisce due legni, mette a segno il gol vittoria e fallisce almeno due o tre nitide occasioni per arrotondare il risultato. Vince ancora di corto muso la truppa rossoblù, i tre punti sono meritati.

Nocera conferma l’undici titolare sceso in campo nella vittoriosa trasferta di Matelica. E’ ancora assente Garcia, sulla via del recupero, match winner all’andata. Nella Civitanovese, come noto, non c’è più Salom, tornato in Argentina per motivi familiari. Il sodalizio rossoblù, almeno per il momento, non ha rilasciato dichiarazioni sul Daspo che ha colpito un proprio tesserato. Moriconi, alla seconda partita sulla panchina della Passatempese (aveva iniziato la stagione con la Biagio Nazzaro Chiaravalle) manda in porta Belli: manca Strappini per esigenze di studio, il secondo portiere è il 47enne Priori. Nelle file degli osimani sono indisponibili anche Zannini, Esposito, Mandolini e Nemo.

Splende il sole in riva all’Adriatico, i tifosi della Civitanovese espongono lo striscione “Onoriamo gli ultras scomparsi”. Dopo il minuto di silenzio Trombetta su calcio di punizione impegna seriamente Belli, al 6’ Paolucci vede il portiere fuori dai pali e prova il pallonetto, la mira non è precisa. Le premesse sembrerebbero buone ma la partita, benché combattuta, non offre altri spunti degni di cronaca, solo lavoro di ordinaria amministrazione per i due portieri. Davvero poca cosa il primo tempo, la Passatempese (che ha la metà dei punti della capolista) lo chiude in vantaggio nel computo dei calci d’angolo.

La Civitanovese inizia la ripresa con Rapagnani e Mandolesi in sostituzione di Ruggeri jr e Cipriani. I pericoli maggiori per la porta della Passatempese partono dai piedi di Trombetta, al 52’ un calcio di punizione del difensore toccato da Belli viene respinto dalla traversa. La squadra di Nocera prende coraggio, entra Galli, Mandolesi e Wali vanno alla conclusione, Belli respinge. Al 60’ ci prova Rapagnani dal limite dell’area, due minuti dopo un tiro cross di Strupsceki viene deviato sul palo da un difensore. Il gol è nell’aria e arriva al 65’ con una grande giocata di Paolucci: Strupsceki sulla destra scodella in area, girata al volo di Paolucci in acrobazia, palla in fondo al sacco, 1 a 0, settimo gol in campionato per il capitano.

La Civitanovese adesso gioca bene, il raddoppio potrebbe arrivare poco più tardi ma Galli calcia sul portiere in uscita. Quando Nocera chiama la sostituzione di Paolucci il bomber esce fra gli applausi degli ultras che cantano “Paolucci uno di noi”. Poco prima del 90’ Mandolesi va via sulla destra e serve Mangiacapre solo in area, il passaggio non è precisissimo, il controllo nemmeno, sfuma la rete del 2 a 0 che sembrava fatta. Mandolesi calcia sull’esterno della rete, la Passatempese tenta l’ultimo assalto su calcio piazzato, Trombetta fa buona guardia.

La Civitanovese nel prossimo fine settimana sarà impegnata sul campo del Monturano Campiglione, quarta forza del campionato, in lotta per un piazzamento nei playoff.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda 6; Foresi 6, Ballanti 6, Trombetta 6,5, Cosignani 6; Ruggeri jr 5,5 (1’ s.t. Mandolesi 6,5), Visciano 6, Strupsceki 6,5 (24’ s.t. Mangiacapre n.g.); Cipriani 5,5 (1’ s.t. Rapagnani 6,5); Wali 6 (10’ s.t. Galli 6), Paolucci 7 (37’ s.t. Greco n.g.). A disp. Cannella, Ruggeri sr, Angeloni, Marconi. All.: Nocera.

PASSATEMPESE (4-4-1-1): Belli 5,5; Maraschio 6 (29’ s.t. Mihaylov n.g.), Rossini 6, Montesi 6, Stacchiotti 6 (44’ s.t. Polidori n.g.); Catena 6 (36’ s.t. Cavezzi n.g.), Stortoni 6, Martiri 6 (44’ s.t. Storani n.g.), Capomagi 6; Simoncini 5,5; Ferreyra 6. A disp.: Priori, Scarponi, Polverigiani, Clementi, Lorenzini. All.: Moriconi.

TERNA ARBITRALE: Francesco Tasso di Macerata (assistenti Giannelli di Pesaro e Silenzi di San Benedetto del Tronto).

RETE: 20’ s.t. Paolucci (C).

NOTE: un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia di Cutro. Spettatori 300 circa. Calci d’angolo 4 a 4. Ammoniti Cipriani, Rapagnani, Martiri, Visciano, Cavezzi, Stacchiotti. Recupero: 5’ (1+4).