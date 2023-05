PROMOSSI - Finisce 3-2 il match contro la Cluentina (a segno due volte Garcia e capitan Paolucci, Tommaso Gianfelici e Monserrat per gli ospiti), il successo consente agli uomini di Nocera per vincere il girone B del campionato con tre turni di anticipo e tornare nel massimo campionato regionale dopo sette anni

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

Chiamatela pure sua Eccellenza. La Civitanovese batte 3-2 la Cluentina nel “derbino” (a segno nel primo tempo Garcia, Paolucci e Tommaso Gianfelici per i maceratesi, ancora Garcia e Monserrat nella ripresa) e approda nel massimo torneo dilettantistico regionale (era il 2015/2016 quando l’ha disputata per l’ultima volta).

Termina alle 18,27 il match del Polisportivo, al triplice fischio finale esplode la festa. Salgono a undici i punti di vantaggio sull’Aurora Treia, che questo fine settimana osserva il proprio turno di riposo: a tre giornate dal termine della stagione regolare i rossoblu sono inarrivabili e trionfano nel girone B, raggiungendo i rivali della Maceratese. Per il presidente Mauro Profili e l’allenatore Francesco Nocera si tratta della seconda promozione insieme dopo il successo in Prima Categoria nella stagione 2017-18.

Il settore riservato agli ultras rossoblu è sold out, la Civitanovese parte lanciatissima. Al 1’ Garcia sotto misura alza di poco un traversone di Giordani. Un minuto dopo Paolucci parte sul filo del fuorigioco, il sinistro fa la barba al palo. Paolucci sembra indiavolato, al 5’ la Civitanovese è in vantaggio: il capitano serve a centro area per Garcia un pallone che chiede solo di essere spinto in rete, 1 a 0. Dopo un giro di lancette un’imbucata di Strupsceki libera Paolucci, il sinistro del bomber trafigge Amico, 2 a 0. Sembra tutto facile per la squadra di Nocera ma all’8’ la Cluentina in lotta per evitare i playout riapre la contesta con un tiro a fil di palo di Gianfelici Tommaso.

La Civitanovese si rifà sotto con Becker, murato, poi Amico in uscita salva su Strupsceki. In tribuna arriva il diesse della Maceratese Peppe Sfredda. La temperatura quasi estiva si fa sentire sulle gambe dei giocatori, la Cluentina dopo aver sbandato nelle battute iniziali da filo da torcere, Taborda in uscita anticipa Marcantoni al minuto 38. Vengono concessi tre minuti di recupero, l'arbitro fischia il riposo in anticipo, poi si accorge dell'errore e fa riprendere la partita. Becker due volte e Strupsceki vanno alla conclusione in apertura di ripresa, ma è la Cluentina con il neo entrato Monserrat al quarto d'ora ad avere la palla per il pareggio, il numero 18 dei biancorossi perde il tempo per la battuta a rete.