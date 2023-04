PROMOZIONE - Sul neutro di Porto Sant'Elpidio si interrompe la striscia di successi della squadra di Nocera: 0 a 0 contro la Futura 96 di mister Martino Martinelli. I rossoblu restano primi in classifica

di Andrea Cesca

La Civitanovese non sfonda, dopo sette vittorie consecutive la Futura 96 ferma sul pareggio la capolista. I rossoblù giocano una partita al di sotto delle aspettative, merito anche della prestazione attenta e senza sbavature degli uomini di Martinelli. Lo 0 a 0 lascia l’amaro in bocca in casa Civitanovese soprattutto di chi pensava di fare un solo boccone della Futura 96, penultima forza del girone B di Promozione. Poche le occasioni da rete, praticamente solo nel primo tempo, clamorosa quella sciupata nel primo tempo da Galli che ha preferito servire Paolucci invece che tirare in porta. Il punto consente a Paolucci e compagni di muovere la classifica, per sapere il vantaggio sulle inseguitrici bisognerà aspettare il risultato degli altri campi. La squadra del presidente Profili ha terminato la partita in dieci uomini per l’espulsione in pieno recupero di Rapagnani.

La Civitanovese torna a giocare al Ferranti di Porto Sant’Elpidio dove due settimane fa si è imposta contro il Monturano Campiglione con una doppietta di Paolucci. I rossoblù, reduci da sette vittorie consecutive, stanno imprimendo un ritmo forsennato al campionato al quale solo l’Aurora Treia è riescita a tenere testa. Nocera manda in campo la stessa squadra che una settimana fa ha piegato il Potenza Picena, in panchina si rivede Garcia. La sonora sconfitta rimediata sul campo dell’Aurora Treia ha determinato l’ennesimo ribaltone sulla panchina della Futura 96: via Daniele Aria, panchina nuovamente a Martino Martinelli che aveva guidato la squadra di Capodarco per cinque giornate dopo l’esonero di Marco Pennacchietti. La squadra di Fermo deve rinunciare allo squalificato Bianchini.

La partita inizia con un’ora di anticipo rispetto a Trodica dove è impegnata l’Aurora Treia. Tanti i tifosi di fede rossoblù al seguito della squadra di Francesco Nocera. Dopo neanche un quarto d’ora di gioco iniziano a fare riscaldamento gli uomini della panchina ospite. La Futura 96 a dispetto della classifica non fa le barricate, anzi. Dopo venti minuti di “rodaggio” la Civitanovese comincia ad ingranare. Strupsceki messo in moto da un’imbucata di Becker entra in area sulla sinistra e calcia forte con il destro, Bonifazi para in due tempi. Al 24’ il gol sembrerebbe fatto, Galli ruba palla a Gentile e si ritrova davanti a Bonifazi ma pecca d’altruismo, anziché calciare in porta serve Paolucci, l’assist non è preciso, l’occasione sfuma. La Futura 96 si fa vedere in avanti poco prima della mezzora con un colpo di testa di Vallasciani, debole, facile preda di Taborda. I padroni di casa non sono fortunati, nel giro di pochi minuti si fanno male i difensori Monti e Smerilli, entrambe sono costretti a lasciare il campo. La Civitanovese staziona nella metà campo ospite ma Bonifazi non corre pericoli.

Dopo il riposo la Civitanovese torna sul terreno di gioco con Mandolesi al posto di Strupsceki. Un calcio di punizione di Trombetta viene alzato in angolo da Bonifazi. Nocera richiama in panchina Becker e si affida alla velocità di Wali, entra anche Garcia, ma la Futura 96 chiude bene gli spazi. In una delle rarissime sortite offensive la Futura 96 fa venire i brividi a Taborda, Nepi ha la palla buona per fare male alla Civitanovese, il pallone si spegne di poco sul fondo. La squadra di Martinelli prende coraggio e guadagna metri, Mandolesi cade in area avversaria, i tifosi invocano il calcio di rigore, poi all’84’ un colpo di testa di Trombetta termina sul fondo. Bonifazi si fa trovare impreparato su un calcio di punizione di Trombetta, il portiere respinge corto, Mandolesi calcia fuori la ribattuta. Al sesto minuto di recupero Rapagnani viene espulso con rosso diretto per un fallo all’’altezza della bandierina dell’angolo su Mannozzi.

Mancano sei giornate al termine della stagione regolare. In occasione delle festività pasquali il campionato di Promozione osserverà un turno di riposo. La Civitanovese tornerà a giocare il 16 aprile al Polsiportivo contro il Trodica.

Il tabellino:

FUTURA 96 (4-3-1-2): Bonifazi 6; Monti ng (34’ pt Santarelli 6), Vallasciani 6, Smerilli 6 (41’ pt Marozzi 6), Gentile 6; Vicomandi 5,5 (16’ st Nepi 6), Capiato 6, Murazzo 6; Mannozzi 6,5; Pistelli 5,5, Salvati 5,5 (23’ st Antolini ng). A disp.: Mureni, Gobbi, Minnucci, Calafiore, Conte. All.: Martinelli.

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda 6; Foresi 6, Ballanti 6, Trombetta 6, Cosignani 6; Ruggeri jr 5,5 (17’ st Cipriani 5,5), Visciano 6 (28’ st Rapagnani 5), Strupsceki 6 (1’ st Mandolesi 5,5); Becker 6 (8’ st Wali 5,5); Galli 5,5 (17’ st Garcia 5,5), Paolucci 5,5. A disp.: Cannella, Ruggeri sr, Greco, Mangiacapre. All.: Nocera.

TERNA ARBITRALE: Riccardo Latuga di Pesaro (assistenti Aureli e Censori di San Benedetto del Tronto).

NOTE: spettatori 400 circa. Calci d’angolo 2 a 5. Espulso Rapagnani al 96’. Ammoniti: Pistelli, Gentile, Bonifazi, Cipriani, Capiato, Nepi, Mandolesi. Recupero: 9’ (3+6).