di Andrea Cesca

“Cara Citanò ti scrivo”. Inizia così la lettera di ringraziamento che Michele Paolucci indirizza alla sua città al termine di una stagione da incorniciare per la Civitanovese. La squadra allenata da Francesco Nocera ha vinto il girone B di Promozione ed è stata promossa con tre giornate di anticipo in Eccellenza, dove ritroverà Maceratese, Tolentino, Jesina, Osimana. Poteva essere una stagione memorabile se la lotteria dei calci di rigore fosse terminata diversamente sul neutro di Senigallia nella finale di Coppa Italia contro la Vigor Castelfidardo.

«Sono tornato per vincere, per portare più in alto possibile la squadra della mia città. I tifosi hanno dovuto ingoiare tanti bocconi amari» aveva detto Paolucci all’hotel Cosmopolitan di Civitanova nel giorno della sua presentazione otto mesi fa. Promessa mantenuta.

Il re dei bomber del settore giovanile della Juventus, molto legato al Catania tornato da poco in Serie C, ha sempre avuto al suo fianco la compagna Denim e l’inseparabile Bailey, un Golden Retriver vestito a festa anche lui domenica scorsa al Polisportivo.

Il futuro di Paolucci sarà alla Civitanovese anche nel prossimo campionato? Probabile, ma è presto per parlarne. «Abbiamo altri impegni da onorare» ha risposto al termine della partita con la Cluentina mentre negli spogliatoi risuonava “We are the champions”. Una canzone che si risentirà stasera durante la festa promozione della Civitanovese alla discoteca Donoma.

Ed ecco la sua lettera: «Il giorno dopo ogni vittoria assume contorni più delineati e pian piano il fiume di emozioni che ti travolgono all’improvviso si calmano un po’ e ti danno la possibilità di realizzare con lucidità la grandezza e anche la bellezza dell’impresa . Nove mesi fa sono tornato con l’intento di aiutare la mia Civitanovese adorata a lasciare una categoria che non le appartiene, una scelta forse folle per alcuni dopo una vita intera vissuta nel calcio professionistico in Italia, in Europa e in America. Sapevo già allora che non sarebbe stato facile ma ciò che non sapevo ma ho avuto la fortuna di scoprire è che al mio fianco ci sarebbe stata una squadra, un gruppo di ragazzi unici e strepitosi che hanno reso la vittoria finale possibile. È ai miei compagni tutti , al mister Nocera e il suo staff: Marco, Andrea, Loris che va il mio ringraziamento, a Giorgio il ds per il lavoro svolto, a Lorenzo e Luca dello staff sanitario che mi hanno permesso dedicandomi tempo e energie in quest’ultimo mese di essere in campo nonostante un problema fisico, a Valerio il nostro team manager per la pazienza, a Sandro il nostro magazziniere per la passione dimostrata, vederlo in lacrime ringraziarmi a fine partita mi ha emozionato moltissimo, ma la verità è che sono io a dover ringraziare loro, ognuno di loro per la professionalità e la passione dimostrata in questa incredibile cavalcata».

Non dimentica nessuno, Michele Paolucci, perché dietro ad ogni vittoria c’è sempre un grande lavoro di squadra, non solo quella che scende in campo il fine settimana. «Un pensiero va anche a tutti quelli che ogni giorno lavorano dietro le quinte per far sì che la Civitanovese funzioni, penso a Peppe che conosco dai tempi della Vis Civitanova, a Laura, a Davide e tutti gli allenatori delle Giovanili, ho visto tutti loro sinceramente felici della vittoria e questo mi ha riempito di orgoglio .Un grazie a tutti gli Ultras che ci hanno fatto sempre giocare in casa e che hanno invaso ogni stadio con sacrifici e una passione unica, sono uno dei nostri tanti vanti. Un ultimo sentito grazie a Mauro (Profili, ndr) senza il quale il mio arrivo non sarebbe stato possibile».

Tredici sono i gol messi a segno da Paolucci con la maglia della Civitanovese, dieci in campionato più tre in Coppa Italia, un bottino che potrebbe crescere nelle partite che restano da disputare.

«Domenica allo stadio c’erano 4 generazioni a sostenerci , dagli immancabili “vecchietti” che seguono la squadra da 50 anni fino ai bambini così piccoli e meravigliosamente innamorati della squadra della loro città, vedere tutta questa gente allo stadio mi ha reso felice e mi ha dato la dimensione della nostra impresa. Credo che sia proprio questa la nostra impresa più grande, aver riavvicinato la gente alla squadra, è questo il patrimonio e il lascito di questa stagione sulla quale spero verrà costruito un futuro luminoso: l’amore della gente per “Citanò” ».

La sua terra di origine, la squadra, i tifosi, gli amici di sempre, non dimentica nessuno il capitano. «Nove mesi fa sono tornato per onorare un debito con la mia città, oggi con orgoglio e grazie al vostro aiuto posso dire di averlo saldato e di questo vi sarò dal profondo del mio cuore per sempre grato».