PROMOZIONE - Un gol per tempo di Frinconi e Cingolani, che sbaglia anche un rigore parato da Taborda, stendono la capolista, che ora vanta cinque punti sull'Aurora Treia. I ragazzi di Lelli proseguono la rincorsa verso un posto playoff. Capitan Paolucci in panchina per tutto il match

di Andrea Cesca

Il Trodica non fa sconti, dopo aver mandato al tappeto l’Aurora Treia la squadra di Lelli sbanca anche il Polisportivo di Civitanova.

I rossoblu falliscono l’occasione per allungare in testa alla classifica, il vantaggio proprio sull’Aurora Treia scende a cinque punti. Finisce 2 a 0 per gli ospiti con le reti di Frinconi e Cingolani, il Trodica fallisce anche un calcio di rigore con lo stesso Cingolani. Paolucci resta in panchina fino al triplice fischio di chiusura e scuote la testa. Per la Civitanovese si tratta della seconda sconfitta stagionale, anche questa in casa. La difesa ospite non concede nulla agli avanti locali e continua la rincorsa alla zona playoff.

“E’ la prima di cinque finali” ha detto il presidente Mauro Profili in settimana mettendo in guardia i suoi. La Civitanovese vuole approfittare del pareggio interno dell’Aurora Treia nell’anticipo contro il Corridonia per provare ad allungare in classifica. Nocera lascia in panchina Paolucci e Galli, non sono disponibili gli squalificati Rapagnani e Mandolesi, il Trodica deve fare a meno di Moriconi. Considerata la doppia sfida nel primo turno di coppa si tratta del quarto confronto stagionale tra i rossoblù ed il Trodica. Il match di andata al San Francesco terminò sull’ 1 a 1.

Clima simil autunnale al Polisportivo, bello lo spettacolo offerto dalle tifoserie sugli spalti, al coperto della tribuna. La Civitanovese affonda più di una volta con Strupsceki sulla sinistra, all’11’ il cross basso a centro area non trova pronto nessun compagno alla deviazione. Il terreno di gioco è scivoloso a causa della pioggia, ma regge bene. Il Trodica che nel turno prepasquale ha battuto l’Aurora Treia va alla conclusione al 17’ con Cingolani, la palla esce di poco. Nocera manda a riscaldare tre uomini della panchina. Appena superata la mezzora Visciano chiama alla parata in due tempi Fatone. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo dalla sinistra al 35’ la sfera arriva sui piedi di Ruggeri jr, il sinistro da ottima posizione non inquadra lo specchio della porta. Il Trodica rompe gli indugi e al 37’ passa in vantaggio: Frinconi capitalizza un cross dalla sinistra di Zandri e di testa gonfia la rete, 0 a 1.

Dopo il riposo non si registrano novità nei due schieramenti, poi Nocera decide di dare maggiore peso all’attacco, Galli prende il posto di uno spento Garcia. Il Trodica corre qualche rischio quando Fatone scivola in area, ma non si lascia sfuggire il pallone. Un rilancio di Perfetti mette in moto Prosperi al 65’, la difesa della Civitanovese è scoperta, il numero nove salta netto Trombetta che lo atterra in area, calcio di rigore: sul dischetto va Cingolani, Taborda intercetta la conclusione e blocca la sfera.

La Civitanovese fa appena in tempo a tirare un sospiro di sollievo per il pericolo scampato che va sotto di due reti: Cingolani approfitta di un’incomprensione fra Ballanti e Trombetta, vede Taborda fuori dai pali e lo supera con un delizioso pallonetto, 0 a 2. Il solo Strupsceki, il migliore dei suoi, prova a riaprire il risultato, il colpo di testa sul cross di Galli passa sopra la traversa. In pieno recupero Mangiacapre e Trombetta vanno vicini al gol della bandiera, che non arriva.

Nel prossimo weekend il campionato di Promozione osserverà un turno di riposo per consentire lo svolgimento del “Torneo delle regioni”. In un primo momento era stata fissata il 22 aprile la finale di coppa Italia, considerato che la Civitanovese potrebbe avere qualche giocatore fra i convocati nella manifestazione che si svolgerà in Piemonte e Valle D’Aosta la finale con la Vigor Castelfidardo è stata spostata al 3 maggio allo stadio “Goffredo Bianchelli” di Senigallia.

Il campionato riprenderà sabato 29 aprile, la Civitanovese sarà di scena al Martini di Corridonia, il Trodica ospiterà il Casette Verdini.

Il tabellino:

CIVITANOVESE (4-3-1-2): Taborda 6; Foresi 5,5, Ballanti5,5, Trombetta 5,5, Cosignani 5,5; Ruggeri jr 6 (19’ s.t. Cipriani n.g.), Visciano 6, Strupsceki 6,5; Becker 5,5; Garcia 5 (9’ s.t. Galli), Wali 5,5 (29’ s.t. Mangiacapre n.g.). A disp.: Cannella, Ruggeri sr, Greco, Marconi, Giordani, Paolucci. All.: Nocera.

TRODICA (4-4-2): Fatone 6; Ciccalè 6 (38’ s.t. Usignoli n.g.), Monserrat 6,5, Berrettoni 6,5, Tartabini 6,5; Frinconi 7, Perfetti 6 (47’ s.t. Vipera n.g.), Cartechini 6 (19’ s.t. Gambacorta n.g.), Zandri 6,5; Prosperi 7, Cingolani 7 (40’ s.t. Porfiri n.g.). A disp.: Monti, Pantone, Lombardelli, Ciccarelli, Cappelletti. All.: Lelli.

TERNA ARBITRALE: Nicola Denti di Pesaro (assistenti Bara di Macerata e Bilò di Ancona).

RETI: 37’ p.t. Frinconi (T), 24’ s.t. Cingolani (T).

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti Perfetti, Monserrat, Trombetta. Calci d’angolo 4 a 2. Recupero: 6’ (1’+5′).