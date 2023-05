PROMOZIONE - La finale giocata al Bianchelli di Senigallia finisce 1-1. Succede tutto in quattro minuti nel primo tempo, al vantaggio di Gioielli risponde capitan Paolucci dal dischetto. La lotteria dagli undici metri premia la formazione di mister Manisera

di Andrea Cesca

Una delle settimane più attese dal popolo rossoblù inizia con una sconfitta. La Civitanovese perde la finale di Coppa Italia con la Vigor Castelfidardo ai calci di rigore, decisivo l’errore dal dischetto degli undici metri di Mandolesi ultimo giocatore a presentarsi al tiro. I tempi regolamentari si erano chiusi sull’1 a 1, entrambe le reti nel primo tempo di Gioielli e Paolucci su calcio di rigore. Nel secondo tempo biancoazzurri vicini alla segnatura con Terrè che colpisce la traversa. La Vigor Castelfidardo bissa il successo della passata stagione (2 a 1 ai danni del Potenza Picena) la Civitanovese proverà a riscattarsi subito, domenica prossima al Polisportivo arriva la Cluentina, potrebbe essere festa grande in caso di vittoria con la promozione in Eccellenza.

Le due squadre arrivano imbattute alla finale. La Vigor campione in carica ha eliminato Portuali Ancona, Osimo Stazione, Moie Vallesina, Atletico Marotta Mondolfo e Cagliese. La Civitanovese ha superato Trodica, Cluentina, Potenza Picena ed Atletico Centobuchi. Si gioca sul neutro di Senigallia, il “Goffredo Bianchelli” che a dicembre scorso ha ospitato la finale di Coppa Italia di Eccellenza fra Valdichienti Ponte ed Urbino. In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari saranno i calci di rigore a determinare la squadra vincitrice. L’inno di Mameli risuona all’ingresso in campo delle due squadre. Cantano anche i tifosi rossoblu accorsi in gran numero allo stadio con pullman e auto private. La Civitanovese in maglia nera insidia subito la porta avversaria sui calci da fermo, prima con Trombetta ma la mira non è precisa, poi con Visciano, Lombardi si allunga sulla deviazione di Paolucci e manda in angolo.

La prima vera occasione da rete arriva al 16’ Strupsceki scambia con Paolucci e calcia con il destro, la palla sfila di poco sul fondo. La squadra di Nocera insiste, Trombetta stacca bene di testa sul calcio d’angolo di Visciano, Lombardi salva in calcio d’angolo. Il fondo in sintetico del “Bianchelli” è familiare alla Vigor che cresce con il trascorrere dei minuti e alla mezzora va alla conclusione dal limite con Grayaa, la palla viene deviata in corner. La Vigor Castelfidardo passa in vantaggio al 36’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla arriva sui piedi di Gioielli, il sinistro si insacca all’incrocio dei pali senza lasciare scampo a Cannella, 1 a 0. La reazione della Civitanovese è veemente, Ruggeri jr viene messo giù appena entrato in area dall’autore del gol Gioielli, per l’arbitro è calcio di rigore: sul dischetto degli undici metri Paolucci spiazza Lombardi e fa 1 a 1.

La Civitanovese inizia meglio anche nel secondo tempo, Lombardi effettua un grande intervento per sventare un calcio di punizione di Trombetta. Inizia quindi il valzer delle sostituzioni, escono anche Paolucci e Trombetta, Visciano arretra nel ruolo di difensore centrale al fianco di Ballanti. Ne esce una Civitanovese più tecnica ma con meno peso. La Vigor Castelfidardo prova il jolly al 69’ Baccarini dalla propria metà campo vede Cannella fuori dai pali, il portiere si salva in extremis. La replica della squadra di Nocera con un calcio piazzato di Visciano, fuori di poco. La Vigor va vicinissima al sorpasso al 76’: Gasparini serve il neo entrato Terrè sulla sinistra, gran botta di sinistro del numero 16, la palla colpisce in pieno la traversa. Subentra la stanchezza, la Vigor effettua la seconda sostituzione all’85’ la Civitanovese va al tiro con Cosignani poi buona occasione per Galli, para Lombardi. Inizia ad aleggiare lo spettro dei calci di rigore che si materializza dopo cinque minuti di recupero. I due capitani Visciano e Marconi Michele vanno a colloquio con il direttore di gara, la lotteria dei rigori si gioca sotto al settore riservato ai tifosi della Civitanovese.

La sequenza dei rigori: Mosca gol, Becker gol, Terrè gol, Cipriani gol, Santoni gol, Ballanti gol, Altobello gol, Garcia gol, Rombini gol, Mandolesi fuori. Domenica prossima al Polisportivo di Civitanova Marche la Civitanovese gioca il primo match ball per la vittoria del campionato: in caso di successo contro la Cluentina sarebbe matematica la promozione dei rossoblu in Eccellenza, torneo dal quale mancano dalla stagione 2015-16. La Vigor, sesta in classifica nel girone B di Promozione, nel weekend ospita la Biagio Nazzaro Chiaravalle.

Il tabellino:

VIGOR CASTELFIDARDO (4-1-3-2): Lombardi 7; Baccarini 6, Marconi Michele 6, Santoni 6, Gasparini 6; Gioielli 7 (40’ st Rombini n.g.); Ballarini 6, Malaccari 5,5 (7’ st Terrè 6,5), Mosca 6; Altobello 6,5, Grayaa 6. A disp.: Flumini, Calligari, Gasparrini, Arifi, Guercio, Borbotti, Taddei. All. Manisera

CIVITANOVESE (4-1-3-2): Cannella 6; Foresi 6, Ballanti 6, Trombetta 6,5 (19’ st Becker 5,5), Ruggeri sr 6; Visciano 6,5; Giordani 5,5 (7’ st Cosignani 5,5), Strupsceki 6,5 (37’ st Mandolesi 5,5), Ruggeri jr 6 (7’ st Cipriani 6); Paolucci 7 (13’ st Garcia 5,5), Galli 6. A disp.: Taborda, Marconi Alessandro, Perugini, Tempestilli. All. Nocera

TERNA ARBITRALE: Matteo Pigliacampo di Pesaro (assistenti Aureli di San Benedetto del Tronto e Ielo di Pesaro)

RETI: pt. 36’ Gioielli (VC), 40’ rig. Paolucci (C)

NOTE: spettatori 500 circa. Calci d’angolo 5 a 6. Ammoniti Trombetta, Mosca, Cipriani, Marconi Michele . Recupero: 5’ (0+5’).