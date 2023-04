PROMOZIONE - Un gol di Strupsceki nel primo tempo decide la sfida del Martini. Entusiasmo dei tifosi rossoblù che a fine partita cantano: “Pistacoppo stiamo arrivando” (VIDEO). La prossima giornata al Polisportivo la squadra di Nocera potrebbe vincere il campionato, approfittando del turno di riposo della formazione di Passarini, oggi ko contro la Cluentina

di Andrea Cesca

La Civitanovese si prepara a festeggiare il ritorno in Eccellenza. La squadra di Nocera supera in trasferta il Corridonia per 1 a 0 grazie ad una rete di Strupsceki e porta ad otto i punti di vantaggio sull’Aurora Treia.

Per avere la matematica certezza della vittoria del campionato basterà vincere una delle prossime tre partite. La partita in programma domenica prossima al Polisportivo contro la Cluentina potrebbe decretare il ritorno dei rossoblù nel massimo torneo dilettantistico regionale. La partita è stata avara di occasioni da rete, la squadra di Nocera ha capitalizzato l’unico vero errore della difesa del Corridonia. Portieri praticamente inoperosi nel secondo tempo, giocato in controllo dalla Civitanovese. Manca davvero poco per tagliare il traguardo tanto atteso dai tifosi e dalla società.

Allo stadio Martini si gioca per la trentesima e quintultima giornata di campionato. Il Corridonia peggiore attacco del girone ospita la Civitanovese migliore difesa del campionato. Nelle file dei rossoblu Paolucci torna al centro dell’attacco dopo essere stato costretto a dare forfait contro il Trodica per infortunio. Torna disponibile anche Mandolesi che ha scontato il turno di squalifica, ma non sono queste le uniche novità rispetto alle ultime uscite: Nocera cambia i due esterni di difesa, partono titolari Marconi e Ruggeri senior, Greco affianca Trombetta, a centrocampo si rivede Giordani.

La Civitanovese, un punto nelle ultime due partite, vuole l’intera posta in palio per avvicinarsi al traguardo promozione, il Corridonia naviga nei bassifondi della classifica, in zona playout, e non può concedersi distrazioni. Sugli spalti una cinquantina di tifosi civitanovesi, festanti e rumorosi. Primo quarto d’ora di studio senza emozioni. Al 16’ Visciano calcia una punizione dalla destra, Fall respinge corto ma nessuno dei compagni è pronto a ribadire in rete. Wali, che zoppicava da diversi minuti, al 20’ è costretto a lasciare il terreno di gioco e al suo posto entra Galli. Il Corridonia paga a caro prezzo la prima disattenzione della difesa: al 25’ Strupsceki approfitta di un errore di Bigoni entra in area e con l’esterno del piede supera Fall con un rasoterra, 0 a 1. La squadra di Cantatore non si perde d’animo ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Taborda. Al 37’ Ogievba si gira bene in area e calcia forte, tiro fuori. Prima del riposo l’arbitro annulla il raddoppio di Paolucci su assist di Trombetta, poi lo stesso Trombetta da posizione defilata cerca la via della rete con un tiro da fermo.

Il Corridonia torna in campo con due novità, ma non succede granché. La prima vera emozione della ripresa arriva via radio, la notizia del vantaggio della Cluentina sull’Aurora Treia scalda gli animi dei tifosi rossoblu. Pochi istanti dopo Visciano ruba palla a Ripa e parte in contropiede poi serve Galli, conclusione a lato. Il Corridonia prova ad insidiare la porta di Taborda con un calcio di punizione di Ruzzier che non centra il bersaglio. Il cronometro scorre inesorabile, i portieri non vengono chiamati in causa. Nocera infoltisce la difesa, entra Ballanti per Visciano. Il finale del “Tonino Seri” dove la Cluentina batte l’Aurora Treia scatena l’entusiasmo degli ultras rossoblù: “Pistacoppo stiamo arrivando” cantano.

La Civitanovese mercoledì sera giocherà al “Goffredo Bianchelli” di Senigallia la finale di Coppa Italia di Promozione contro la Vigor Castelfidardo. Paolucci e compagni domenica prossima ospiteranno al Polisportivo la Cluentina, il presidente Mauro Profili può mettere al fresco lo spumante. L’Aurora Treia osserverà il proprio turno di riposo.

Il tabellino:

CORRIDONIA (4-1-3-2): Fall 6; Keci 6 (42’ s.t. Marcelletti n.g.), Romagnoli 6, Bigoni 5, Del Moro 6 (1’ s.t. Marinelli 6); Ciucci 6; Garbuglia Giulio 6 (8’ s.t. Ripa 5,5), Ruzzier 6, Piccinini 5,5 (1’ s.t. Emiliozzi 6); Garbuglia Michele 6, Ogievba 6. A disp.: Renzi, D’Alessandro, Mandozzi, Iannone, Messi. All.: Cantatore.

CIVITANOVESE (4-3-3): Taborda 6; Marconi 6 (29’ s.t. Foresi n.g.), Greco 6, Trombetta 6, Ruggeri sr 6; Giordani 6, Visciano 6,5 (39’ s.t. Ballanti n.g.), Strupsceki 7 (42’ s.t. Cipriani n.g.); Wali n.g. (20’ p.t. Galli 6), Paolucci 6 (33’ s.t. Mandolesi n.g.), Garcia 6. A disp.: Cannella, Cosignani, Ruggeri jr, Mangiacapre. All.: Nocera.

TERNA ARBITRALE: Luca Pasqualini di Macerata (assistenti Baldisseri di Pesaro e Illuminati di Macerata).

RETE: 20’ p.t. Strupsceki (C).

NOTE: spettatori 300 circa. Calci d’angolo 0 a 2. Ammoniti: Piccinini, Marconi, Foresi, Keci. Recupero: 8’ (3’+5′).