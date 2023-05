GIOIA - Il presidente dopo la promozione in Eccellenza: «Qualche imprenditore stimolato anche dall’amministrazione è ora che si avvicini al club». L'allenatore: «La città e tifosi meritano altri palcoscenici». Capitan Paolucci canta "We are the champions": «Portate quattro generazioni al Polisportivo, vuol dire che abbiamo fatto un gran lavoro». Le congratulazioni del sindaco Ciarapica e dell'Aurora Treia seconda in classifica

di Andrea Cesca (foto di Federico De Marco)

«Macerata, stiamo arrivando». Mauro Profili, patron della Civitanovese, lancia subito il guanto della sfida ai cugini rivali.

La vittoria del campionato per lui è una liberazione (leggi l’articolo). «Al terzo tentativo ce l’abbiamo fatta. Penso che quest’anno a parte un paio di partite non c’è stato nulla da ridire: la Civitanovese ha dimostrato di essere forte. A Passatempo ho capito che potevamo vincere il campionato. Adesso pensiamo a festeggiare, ce lo meritiamo tutti, in primis i tifosi. Vogliamo essere al livello della Maceratese nel prossimo campionato di Eccellenza. Ci prendiamo una settimana di ferie e poi faremo la programmazione. Le aspettative non dipendono solo da me, c’è da capire se a questa Civitanovese vogliamo bene oppure no. Qualche imprenditore stimolato anche dall’amministrazione è ora che si avvicini alla Civitanovese».

Quasi in contemporanea arriva il messaggio del sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica. «Un grande orgoglio e una gioia immensa per tutta la città. La Civitanovese ha battuto la Cluentina e vola in Eccellenza con quattro giornate di anticipo dalla fine del campionato. Una grande vittoria meritata e un tifo meraviglioso per i nostri colori. Complimenti al presidente Mauro Profili, a tutta la società, alla squadra e ai tifosi rossoblu. Che la festa abbia inizio….».

Dopo essere stato a godersi la prima parte della festa insieme ai tifosi, mister Francesco Nocera si concede ai microfoni: «E’ stato un cammino difficile, molto livellato, la differenza l’ha fatta la mentalità dalla prima amichevole che abbiamo fatto. Ci sono stati periodi con qualche pareggio di troppo ma abbiamo sempre reagito. Ho sempre pensato partita per partita, all’Aurora Treia vanno dati i giusti meriti, speravo di vincere il campionato prima dello scontro diretto (probabilmente il prossimo fine settimana lo scontro diretto si giocherà a Tolentino ndr). La città e tifosi meritano altri palcoscenici. Mi auguro questa soddisfazione faccia venire più persone allo stadio. Siamo stati sempre in testa». Poi gli si avvicina il portiere Taborda, che secondo il tecnico «è un grande uomo, ho anche litigato con la società per averlo, sono molto contento di lui e dei giovani». Ha vinto in Prima categoria, adesso in Promozione, manca l’Eccellenza: «Ci devono essere i presupposti per fare bene, Civitanova è una piazza dove non puoi fare male».

Grande sportività da parte dell’Aurora Treia che scrive: «Onore al merito. Le nostre congratulazioni alla Civitanovese per la vittoria del girone B di Promozione. Buon ritorno in Eccellenza a tutta la società rossoblù».

“We are the champions” canta capitan Michele Paolucci insieme al resto della squadra negli spogliatoi. «Giocare per una città come questa non è facile – dice Paolucci – Le porte si fanno più piccole, i palloni più pesanti. Serve tanto coraggio, ma ho dei compagni straordinari che hanno fatto una stagione incredibile. Siamo stati sempre in testa alla classifica, abbiamo riportato tante persone allo stadio, sono orgoglioso di loro. Ho visto quattro generazioni al Polisportivo, vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. I meriti vanno dati a tutti. Futuro? E’ presto. Ora dobbiamo andare a vincere a Treia e in casa con il Casette Verdini, poi ragioneremo. Adesso è tempo di festeggiare».

E’ la volta del direttore sportivo Giorgio Crocetti: «Mi auguravo questo epilogo, non avrei fatto questa scelta così drastica. Era quello che volevamo. Abbiamo raggiunto l’obiettivo, siamo felicissimi. Tolentino è retrocesso? Mi dispiace tantissimo. Ci sono tutti ragazzi under di proprietà, il 99 percento proviene dal settore giovanile, era una promessa che avevo fatto al presidente. E’ presto per pensare all’anno prossimo, godiamoci questo momento, non vengono tutti gli anni».

Infine Sandro Piampiani, storico magazziniere: «Ringrazio tutti, abbiamo aspettato un po’ troppo per questo ritorno in Eccellenza. Una parola la vorrei spendere per il presidente Mauro Profili che ha tenuto duro anche nei momenti più difficili».