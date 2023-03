Una rete del giovane Mangiacapre regala la vittoria alla Civitanovese nel match d’andata della semifinale di Coppa Italia di Promozione.

Nella partita giocata al Polisportivo la squadra allenata da Francesco Nocera si impone per 1 a 0, l’allenatore manda in campo i giocatori meno utilizzati in campionato che resta l’obiettivo primario della società. Il sodalizio rossoblù ha reso noto in serata che “per motivi familiari, il giocatore Salom Carlos ha deciso di ritornare in Argentina”.