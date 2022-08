Un San Giuliano di straordinaria normalità:

le bancarelle, la papera, i fischietti

Mancano solo i fuochi (Foto)

MACERATA - Dopo due edizioni segnate dalla pandemia, i maceratesi oggi pomeriggio hanno affollato le bancarelle sin dalle primissime ore di apertura. Fila per avere il tradizionale fischietto del Cif che rappresenta quest'anno il macellaio con la papera. La soddisfazione della Pro loco: «Le prime tre serate sono state un successo, speriamo di continuare così». Non ci sarà lo spettacolo pirotecnico ma vince la ritrovata voglia di stare insieme

30 Agosto 2022 - Ore 20:14 - caricamento letture

di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

E’ un San Giuliano come tutti gli altri. E questa “spiccata” normalità e l’augurato ritorno alle tradizioni più semplici, dopo due anni di edizioni segnate da restrizioni e paura dei contagi, sono bastati ad accendere l’entusiasmo dei maceratesi che si sono tuffati nei festeggiamenti senza risparmiarsi.

Le bancarelle ad esempio distribuite lungo corso Cavour, viale Puccinotti e viale Trieste sono state prese d’assalto fin dalle prime ore di apertura della tradizionale fiera. L’odore del croccante, la classica vendita dell’ultimo ritrovato per la pulizia, gli ombrelli sono i punti di riferimento ritrovati in questa giornata. Lo stesso vale per il fischietto di San Giuliano. Quest’anno il Cif che ha riportato in auge la tradizione del fischietto, propone il macellaio con la papera, inaugurando così la serie degli antichi mestieri, dopo aver terminato la banda dei carabinieri e aver proposto lo scorso anno il San Giuliano a cavallo. All’apertura dello stand alle 18 e per gran parte della serata in tanti si sono affollati per avere la statuetta in terracotta. Francesca Marinelli, presidente del Cif, ne ricorda la tradizione. «Il fischietto era l’antico giocattolo, tutti i bambini e le bambine, aspettavano la fiera per comprare questo giocattolo povero realizzato con rimasugli di creta dagli artigiani della zona. I soggetti che si rappresentavano erano San Giuliano, la papera e i carabinieri. Nel 1993 abbiamo ripristinato questa tradizione e da allora non ci siamo fermati più».

Questo pomeriggio è stata presentata anche l’etichetta di San Giuliano che sarà utilizzata per un vino cotto del Cif. A realizzarla è stata Lucia Spagnuolo, insegnante del liceo artistico Cantalamessa di Macerata: «La mia pittura è in stile astratto informale. Anche questa etichetta ha uno fondo astratto per dare profondità e rappresenta l’uva. Il vino è un buon amico che non tradisce mai e io ho cercato di rappresentarlo». Spagnuolo è anche una delle artiste che hanno realizzato le pinturette di San Giuliano donate sabato al Comune di Macerata.

Grande affluenza anche agli stand delle associazioni sportive che hanno colto l’occasione per farsi conoscere, soprattutto dalle nuove leve. Una vetrina delle attività di Macerata che può vantare quest’anno una serie di successi.

C’è fermento nello stand della pro loco di Macerata, aperto da sabato ma dove stasera si comincia davvero a fare sul serio. In menù i piatti della tradizione, dalla papera in umido o arrosto ai vincisgrassi e così via. La serata di ieri con il dj set di Nicola Pigini, fortemente voluta dal presidente Luciano Cartechini, ha acceso un grande entusiasmo anche nei circa 30 volontari che collaborano alla riuscita della festa. «Queste prime tre serate sono andate benissimo – dichiara il presidente – siamo soddisfattissimi specialmente per ieri sera. Speriamo che i prossimi appuntamenti che abbiamo pensato per la città non deludano. Stasera iniziamo con le majorettes che da corso Cavour arriveranno in piazza della Libertà in una sorta di unione ideale tra le varie zone di Macerata».

Tra i soci della pro loco c’è anche Cinzia Galassi, insegnante di tedesco che ha un compito ben specifico. Domani sera farà da interprete per la delegazione della città gemellata di Weiden durante la cena dedicata.

E sempre parlando di tradizione, quest’anno è di nuovo possibile visitare la torre civica ed ammirare la città dall’alto. Una opportunità che solo alcuni hanno colto nel pomeriggio ma domani sarà nuovamente disponibile per chi avrà il coraggio di salire le scale che si estendono lungo i suoi oltre 60 metri.

Normalità anche nelle previsioni meteo che da domani mettono pioggia nel pomeriggio, dunque non dovrebbe mancare il tradizionale acquazzone di San Giuliano.

E se fin qui tutto è normale, domani sera invece non ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico. Una scelta dell’amministrazione non legata a ragioni di sicurezza ma piuttosto a questioni economiche. Nel mezzo di una crisi che vedrà tante famiglie in difficoltà, soprattutto a partire da settembre, il Comune di Macerata ha deciso di destinare i fondi a scopo sociale. I “botti” sono quest’anno quelli del ritrovarsi, di stare insieme e di condividere la festa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA