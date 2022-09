Città-cantiere, tanti traguardi nel 2023:

ci saranno piscina, stadio e centro fiere

Lavori avanzati per gli ex Capannoni Rossini

MACERATA - Tour delle opere più significative, tra quelle che saranno consegnate prima c'è il parcheggio scambiatore di Fontescodella. Per il sottopasso di via Roma, appalto nella prima metà del prossimo anno. L'assessore Marchiori: «La giunta Parcaroli sta dimostrando con i fatti di essersi meritata la fiducia dei maceratesi, tra poco compiremo due anni ed abbiamo tante energie per mettere in campo altre iniziative grandi e piccole». FOTO

7 Settembre 2022 - Ore 20:22 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi (Foto di Fabio Falcioni)



Macerata continua ad essere un cantiere a cielo aperto. Grandi opere pubbliche in città che proseguono la loro marcia senza particolari intoppi, alcune sono in dirittura di arrivo e di altre la progettazione è in corso per ulteriori interventi che sono destinati a cambiare il volto del capoluogo. Tra autunno e fine anno molti di questi cantieri vedranno una progressione decisiva verso il completamento che in alcuni casi avverrà nella prima parte del 2023. Ma vediamo nello specifico lo stato di alcune delle principali opere pubbliche attivate dall’amministrazione comunale.

Centro Fiere di Villa Potenza. Si tratta del cantiere economicamente più impattante sulla città visto i 13 milioni di euro che impegna. Sono state montate tutte le pareti prefabbricate ed i solai sui primi padiglioni, entro settembre verrà ultimata questa fase a cui seguiranno i lavori interni. Si stanno studiando le soluzioni architettoniche, estetiche e di immagine sia per l’ingresso che le scritte che accompagneranno il nuovo Centro Fiere. Tra fine anno o inizio 2023 si profila il termine dei lavori.

Piscina comunale alle ex Casermette. E’ stato ultimato lo scavo e la posa dei pali delle fondazioni, in queste settimane verranno fatte le prove di carico alle quali seguirà il getto delle fondazioni. Il nuovo complesso si compone di due corpi di fabbrica collegati da un lungo corridoio coperto. Il corpo più basso accoglierà le vasche della piscina, quello più alto il blocco servizi ingresso e spogliatoi. Al primo piano di quest’ultimo ci sarà la palestra polivalente, con i relativi spogliatoi, al primo piano la zona ristoro, al secondo la sala riunioni e conferenze e i locali di servizio. Secondo il cronoprogramma lavori previsto il termine degli interventi è fissato per il 7 agosto 2023.

Stadio della Vittoria. Tutta l’area è stata cantierata, la gradinata è stata ultimata, si sta completando il muro di recinzione ed ora partirà l’intervento sia sul terreno di gioco che sulla tribuna e spogliatoi e la ditta riconsegnerà il prossimo anno l’impianto sportivo una volta ultimato.

Capannoni Rossini. Il cantiere è molto avanzato, sono state effettuate le coperture a tetto ed i rivestimenti esterni. La ristrutturazione degli ex capannoni Rossini rientra nel progetto Open Working Lab che ha ricevuto i finanziamenti ministeriali previsti dal piano nazionale per la riqualificazione delle aree urbane degradate per un totale di 2 milioni di euro.

Parcheggio scambiatore Fontescodella. Ultimati i sottoservizi, la massicciata ed i cordoli, nei prossimi giorni verrà fatta l’asfaltatura di tutta l’area per renderla fruibile che, negli intenti dell’amministrazione comunale, sarà destinata quindi non solo alla sosta di quanti vorranno andare al palazzetto a vedere la partita, ma anche di chi vorrà lasciare l’auto per fare un giro a piedi o in bicicletta nel vicino percorso ciclopedonale, in fase di realizzazione. I lavori per la realizzazione del parcheggio hanno un importo complessivo di 383.110,54 euro. Cantiere che sarà completato entro settembre.

Sottopasso ferroviario di via Roma. Approvato il progetto e stipulata la convenzione con tutti i soggetti interessati dall’intervento. Si sta predisponendo il bando di gara a cui seguirà l’appalto lavori previsto nella prima metà del 2023.

Altre opere pubbliche. Accanto a queste opere principali vanno segnalati i lavori di consolidamento del dissesto idrogeologico Madonna del Monte e via Pancalducci (rispettivamente di 400mila euro ciascuno) prossimi all’avvio dei lavori. Per via Tucci, da rotatoria via Mattei a rotatoria galleria delle Fonti, è stata avviata la progettazione dell’intervento di manutenzione straordinaria della strada con asfaltatura. Non mancano interventi sugli impianti sportivi: sono in corso i lavori di rigenerazione della pista di pattinaggio di Collevario, del campo da basket di largo Pascoli e del Circolo tennis di via dei Velini. E’ in dirittura di arrivo la progettazione dell’intervento allo stadio Helvia Recina (4 milioni di euro disponibili) ed è stato ultimato l’allestimento del nuovo impianto di illuminazione al palasport di Fontescodella. «Dal nostro insediamento amministrativo il bilancio dei lavori pubblici è eccezionale – sottolinea l’assessore competente Andrea Marchiori – grazie alla straordinaria capacità di tutto il personale dell’Ufficio tecnico che ha raccolto la nuova sfida del Pnrr senza trascurare l’ordinario. La giunta Parcaroli sta dimostrando con i fatti di essersi meritata la fiducia dei maceratesi, tra poco compiremo due anni ed abbiamo tante energie per mettere in campo altre iniziative grandi e piccole per la città. L’importante per noi è mantenere le promesse fatte».

© RIPRODUZIONE RISERVATA