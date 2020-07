MACERATA - I lettori segnalano la situazione delle due zone della città

Rione Marche invasa dalla vegetazione lasciata nell’incuria e a Fontescodella spunta la trash art. Sono le segnalazioni di due lettori di Macerata che sottolineano lo stato di alcune zone della città.

«C’è una nuova area verde nel rione Marche». E’ l’ironico commento di un residente di via Urbino a Macerata che documenta con diverse foto l’incuria delle piante nelle zone, in gran parte di competenza delle Ferrovie di Stato. Dalle immagini si vede che l’erba è alta, edera e piante rampicanti hanno ricoperto non solo i muri ma persino i manifesti funebri che il maceratese definisce, sempre con ironia, “la vigna dei morti” e non manca un giardino pensile con vegetazione rigogliosa. La fitta vegetazione, in alcuni punti, occupa persino la carreggiata. Insomma un’area verde che i residenti in zona mal tollerano sia per pericolo che creano, sia per la scarsa pulizia che per lo stato di abbandono dell’area che è densamente popolata. Il Comune di Macerata ha sollecitato più volte le Ferrovie dello Stato che però, ad oggi, non hanno ancora dato segnali.

Parla di “Trash art” al parco di Fontescodella un’altra lettrice che correda la sua segnalazione con due foto scattate a distanza di vari giorni e dalle quali emerge che nessuno ha pulito. «Inoltre – continua la lettrice – La scultura, simbolo degli alberi piangenti, già vandalizzata più volte, ormai si è ridotta ad appendi-rifiuti. Chi si deve occupare del Parco?»