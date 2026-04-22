Vulcani protagonisti dell’Earth day

Vulcani al centro dell’Earth day all’Università di Camerino. Oggi si è svolto il seminario divulgativo “Italia, terra di vulcani”, rivolto in particolare alle studentesse ed agli studenti delle scuole superiori, ma aperto a tutto il pubblico interessato.

Il tema scelto «è di forte attualità perché punta l’attenzione su una caratteristica peculiare del nostro Paese – dicono dall’Università -, la presenza di diversi vulcani attivi e potenzialmente pericolosi in aree fortemente popolate, unico paese in Europa con queste caratteristiche».

Nel corso dell’evento si è parlato quindi delle complesse caratteristiche vulcanologiche della nostra penisola, dei rapporti tra vulcani e terremoti, degli effetti delle eruzioni vulcaniche, ma anche delle ricerche più avanzate per lo studio dei fenomeni vulcanici e della loro previsione per la protezione delle popolazioni.

L’incontro è stato introdotto da Eleonora Paris, docente di Geomateriali, sono poi seguiti gli interventi tenuti da Fabio Arzilli, vulcanologo, e da Nicola Alessandro Pino, sismologo, entrambi della sezione di Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam.

Al termine delle relazioni, i partecipanti hanno potuto visitare i laboratori di Geochimica e Petrologia sperimentale di Unicam, diretti dal Michael Carroll, dove si svolgono esperimenti ad alta temperatura e pressione, finalizzati allo studio del comportamento dei magmi e alla comprensione dell’esplosività vulcanica.