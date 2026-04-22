di Alessandra Pierini

Interviene a calmare un uomo che molestava la ex compagna, padre aggredito davanti ai suoi quattro figli. È successo domenica sera a Mogliano, in pieno centro.

Il papà, 46 anni, residente a Mogliano, stava accompagnando i quattro figli a casa in centro: «Mentre rientravamo ho sentito delle urla e mi sono accorto che un uomo si era fermato con l’auto sotto casa della sua ex e dal finestrino urlava contro di lei che si trovava sul balcone, anche con insulti pesanti».

A quel punto il moglianese ha deciso di intervenire: «Volevo calmarlo, anche perché i miei figli erano molto spaventati. Quindi mi sono avvicinato e gli ho chiesto di smetterla e andarsene. A quel punto l’uomo è sceso dall’auto e si è scagliato contro di me colpendomi con quattro pugni. Mio figlio di 14 anni è intervenuto in mio aiuto e ha rimediato anche lui una manata al viso, per fortuna niente di grave».

A placare l’uomo è stato l’intervento dei carabinieri che erano stati già allertati, probabilmente dai residenti del centro e che hanno evitato conseguenze più gravi, come in casi di cronaca che in questi giorni sono sempre più frequenti.

«L’arrivo delle forze dell’ordine è stato provvidenziale per me, quando ho visto i lampeggianti mi si è allargato il cuore, altrimenti non so come sarebbe andata a finire. Devo dire che abbiamo avuto molta paura e anche dopo non è stato facile calmare i miei figli. Però tornassi indietro lo rifarei. Sentiamo ogni giorno parlare di violenza sulle donne e femminicidi, quindi credo che non sia giusto girarci dall’altra parte. Lo diceva la scrittrice Ella Wheeler Wilcox che “Tacere quando si dovrebbe protestare è un peccato che rende gli uomini dei codardi”. Quello che è successo è comunque molto grave». L’uomo ha presentato regolare denuncia ai carabinieri. Le indagini sono in corso.