Andrea Coppari eletto all’unanimità segretario generale della Filctem Macerata. Coppari guiderà la categoria della Cgil che rappresenta i lavoratori dei settori manifattura, chimico- farmaceutico, tessile-abbigliamento-calzatura, energia (elettricità, gas-acqua, petrolio), gomma plastica, pelli e cuoio.

Il nuovo segretario prende il posto di Marco Cesare Bracalente, in scadenza di mandato e destinato ad altri incarichi dall’organizzazione.

Coppari, 43 anni, laureato in scienze politiche, lavora alcuni anni nel sistema dell’accoglienza di migranti e minori per poi entrare successivamente nei servizi Cgil come operatore fiscale.

Inizia l’attività sindacale in Filctem occupandosi di artigianato e nel Nidil (la categoria Cgil che segue lavori atipici e precari). Successivamente approda nella funzione pubblica dove è componente di segreteria e per anni segue i comparti enti locali, funzioni centrali, Terzo settore ed Igiene ambientale. Nel 2023 rientra in Filctem e ne diventa componente di segreteria.

«La manifattura del maceratese vive da tempo una fase di crisi – dice Coppari -, aggravata dalla situazione in Medio Oriente. Nel settore della calzatura e in tutta la sua filiera, centrale per il nostro territorio, è a rischio la sopravvivenza stessa del distretto Maceratese e Fermano e si rischia la perdita di professionalità strategiche. La priorità della categoria sarà difendere l’occupazione ed evitare che le difficoltà vengano scaricate su lavoratrici e lavoratori. Tra le sfide principali dei prossimi mesi inoltre c’è la tutela del personale impiegato nelle municipalizzate che gestiscono il servizio idrico: oltre a vigilare che il percorso di costituzione della società unica di gestione venga finalmente portato a compimento evitando la privatizzazione e mantenendo la gestione pubblica di un bene fondamentale, dovremo operare per garantire la massima tutela dell’occupazione e delle condizioni lavorative di chi opera nel settore.

E conclude: «Questione centrale e trasversale resta quella salariale: obiettivo centrale resta il consolidamento e la crescita della Filctem come punto di riferimento a tutela di lavoratrici e lavoratori: un grande ringraziamento va alle delegate e ai delegati che ogni giorno continuano con dedizione e passione a rappresentare la categoria e la Cgil nelle aziende».