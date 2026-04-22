Strada Comune chiude il cerchio:
le 7 liste del centrosinistra sono pronte

ELEZIONI MACERATA - La coalizione che sostiene il candidato sindaco Gianluca Tittarelli ha completato il quadro: ecco i candidati dei tre partiti (Avs, Pd e 5 Stelle) e delle quattro civiche

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I candidati di Strada Comune

Strada comune, lista civica di centrosinistra rappresentata in Consiglio comunale da Alberto Cicarè, presenta la squadra che sostiene la candidatura a sindaco di Gianluca Tittarelli: «Siamo una delle poche liste che presenterà 32 candidati, tutte donne e uomini che vivono e lavorano a Macerata e che credono in una città più giusta, aperta e solidale. Nasciamo da un’esigenza semplice: restituire la politica ai cittadini. La democrazia non si esaurisce nel voto: è un processo quotidiano fatto di ascolto, confronto e decisioni condivise.

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Strada Comune è uno spazio aperto, libero e inclusivo. Chi di noi verrà eletto in consiglio comunale non rappresenterà sé stesso, ma un percorso comune. Sarà portavoce di una visione della Macerata del futuro costruita insieme perché crediamo nella responsabilità collettiva. In Strada Comune non ci sono capi bastone né gerarchie imposte.

Le decisioni nascono dal confronto e non dall’imposizione. Non rappresentiamo interessi economici o gruppi di pressione. Siamo cittadine e cittadini liberi uniti dal desiderio di migliorare la nostra città. La città cambia se chi la vive ogni giorno diventa protagonista».

Ecco la lista completa: Fabrizio Antinori (67 anni), Leonardo Basile (26), Francesco Cappelletti (43), Letizia Carducci (60), Stefania Cherubini (57), Piergiorgio Ciarlantini (36), Alberto Cicarè (55), Giuditta Clementoni (25), Suada Corogjafi (35), Marco Donati (44), Fabrizio Romano Fratini (63), Irene Giacchetta (32), Pietro Giulianelli (61), Monica Landi (41), Cosimo Leccese (64), Mirko Marcolini (50), Giorgio Mariani (71), Paola Marziali (47), Francesca Massetani (42), Carlo Migliorelli (61), Renzo Montanari (53), Laura Nalli (43), Antonio Pagnanelli (55), Riccardo Pensini (60), Giorgio Ripari (45), Marco Romagnoli (45), Patrizia Sabbatini (70), N’Vacaba Sanoh (29), Reinhard Sauer (69), Elettra Olimpia Tombesi (34), Andrea Tonnarelli (37), Cecilia Trisciani (41).

gianluca tittarelli intervista in redazione - candidato - FDM (4)

Il candidato sindaco Gianluca Tittarelli

Intanto dopo Pd e Movimento 5 Stelle, è completa anche la lista del terzo partito di centrosinistra, quella di Avs, che si presenterà alla tornata elettorale con questi candidati: Andrea Maurilli e Patrizia Sagretti sono i capilista, gli altri nomi sono quelli di Marzia Battellini, Davide Bertoni, Nadia Bonfigli, Matteo Buccolini, Giovanna Ciarlantini, Caterina Cirioni, Carola Cota, Simona De Introna, Gabriele Fraticelli, Luigi Fratini, Cinzia Galassi, Mauro Gentili, Agnese Lanciani, Alice Longarini, Roberto Longarini, Maria Valeria Luzi, Mattia Maroni, Silvia Miliozzi, Floriana Morresi, Rita Morresi, Paolo Pierini, Leon Rocchi, Giovanni Romagnoli, Riccardo Seri, Giulia Spendolini, Federico Staffolani, Claudio Stura e Paolo Trognoni.

La civica di sinistra L’Altra Macerata si presenterà lunedì, i candidati sono pronti: Michele Lattanzi, Alessandro Savi, Sandro Bianchini, Daniela Bubbolini, Mauro Caporalini, Stefano Ciucci, Marco Compagnucci, Carlo Maria Corbelli, Giovanna Fornaro, Simona Giordano, Roberto Giustozzi, Giulia Grattini, Lorenzo Grillini, Ariana Hoxha, Luca Ligliani, Caterina Macellari, Michela Macellari, Nennele Maggi, Alessandro Margarucci, Tarcisio Marzialetti, Matteo Mercuri, Kristian Muco, Fabio Panaro, Umberto Piccioni, Helena Pieroni, Mauro Proietti Pannunzi, Anna Rutigliano, Stefano Lapponi, Valentina Monterosso.

Definiti i candidati anche di Uniamo Macerata che vede in regia anche gli ex assessori Massimiliano Bianchini e Federica Curzi. Ecco i candidati: Edoardo Angeletti, Ervin Cakerri, Lusiana Calamante, Marco Calamita, Zoila Campos, Luisella Caporaletti, Alessio Carlocchia, Francesca Maria Liberatore, Gabriella Cingolani, Laura Copparoni, Diana Eleonori, Fabrizio Illuminati, Maurizio Gabrielli, Bahar Ghaempanah, Glauco Giglioni, Francesca Meschini, Marco Pacetti, Massimiliano Pacioni, Francesca Pagnanelli, Fabio Pallotta, Luciano Pantanetti, Tommaso Parrino, Adelia Pepa, Francesca Sampaolesi, Nicolò Santolini, Andrea Serafini, Maria Grazia Serafini, Michele Tulipani, Maurizio Zamponi.

Confermate le liste di Riformisti, Pd e 5 Stelle:

Riformisti Macerata: Eleonora Sarti, Stefano Di Pietro, Piergiuseppe Mariotti, Antonio Zaccagnino, Riccardo Vecchi, Ulderico Orazi, Fernando Froldi, Fabrizio Centioni, Fabrizio Ippolito, Matteo Teloni, Alessio Ferri, Quinto Romagnoli, Gina Latini, Simonetta Simonetti, Catiuscia Fratini, Paolo Ponzelli, Gianfranco Lattanzi, Anna-Maria Stacchio, Serena Pizzabiocca, Gianfranco Moretti, Marina Bagantoni.

Pd: Giorgia Berardinelli, Luigi Benedetti, Andrea Bertini, Roberto Cappelloni, Silvia Cicconi, Ninfa Contigiani, Laura Corbelli, Stefano D’Amico, Tommaso Domizi, Franco Forti, Alessia Giampaoli, Mario Iesari, Marina Lombardello, Alessandra Machella, Primo Mascitti, Paolo Minocchi, Giuseppe Nardi, Sokhna Ndao detta Sonia, Paola Ottaviani, Andrea Perticarari, Francesca Pierandrei, Cristina Rapacci, Romeo Renis, Narciso Ricotta, Alessia Scoccianti, Alia Simoncini, Katia Soldini, Daniele Staffolani, Gianfranco Stortoni, Paolo Tartabini e Mario Tullio.

Movimento 5 Stelle: Roberto Cherubini, Roberto Spedaletti, Alice Verdicchio, Paolo Ranzuglia, Daniela Perroni, Danilo Tombesi, Olga Romagnoli, Alberto Aglieta, Sara Laguni Andreini, Federico Landi, Simona Morresi, Marco Filoni, Sabrina Mulas, Leonardo Perucci, Maria Grossi, Paolo Buschittari, Annamaria Raia, Mauro Iesari, Patrizia Giustozzi, Andrea Venturini, Marina Pallotto, Fabio Pettinari, Gabriella Gironella, Marco Conti, Sante Naso, Alba Toni, Valentina Pallotta, Stefano Soldini, Valentina Garofolo, Anna Maria Pallorito, Elena Monguzzi, Bianca Pasquallucci.

Le liste potranno essere consegnate venerdì e sabato fino alle 12.

(redazione CM)

 

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