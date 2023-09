Omicidio di Alika, 24 anni per Ferlazzo

di Gianluca Ginella (foto Fabio Falcioni)

Omicidio di Alika Ogorchukwu, Filippo Ferlazzo condannato a 24 anni. La sentenza della Corte d’assise di Macerata oggi alle 14, dopo un paio di ore di camera di consiglio. I giudici hanno riconosciuto per il 33enne salernitano le attenuanti generiche considerandole equivalenti alle aggravanti contestate: da qui i 24 anni e non l’ergastolo come era stato chiesto dal pm Claudio Rastrelli questa mattina (leggi l’articolo).

Omicidio volontario, non preterintenzionale come invece chiedeva la difesa. I giudici hanno poi assolto Ferlazzo dall’accusa di rapina («il fatto non sussiste») e hanno stabilito una provvisionale di 350mila euro per la vedova di Alika, Charity, e 40mila euro per ciascuna delle parti civili (si erano costituiti cinque familiari del 39enne ucciso). Il delitto era avvenuto il 29 luglio dello scorso anno a Civitanova, su corso Umberto. Al termine dell’udienza Charity, assistita dall’avvocato Francesco Mantella, ha detto «sono soddisfatta delle sentenza».

Il procuratore Giovanni Narbone ha commentato: «Attediamo le motivazioni, c’erano degli spunti, evidenziati dalla difesa, che potevano portare ad una conclusione diversa, questa è stata poi la scelta della Corte d’assise, che peraltro ha irrogato a quel punto la pena massina detentiva previo riconoscimento delle attenuanti generiche. È un primo punto che viene messo a questa drammatica vicenda, poi ci saranno gli ulteriori gradi di giudizio e si vedrà. L’ufficio anche in questo caso ritiene di aver svolto il suo compito nella maniera adeguata e completa».

L’imputato era difeso dall’avvocato Roberta Bizzarri: «Soddisfatta? Diciamo di sì per come era cominciata l’udienza di oggi, quando è stato chiesto l’ergastolo. Attendiamo le motivazioni. La corte ritiene sussista l’omicidio volontario, ha bilanciato aggravanti con attenutati generiche e questo ha portato a 24 anni».

Il legale aveva detto che la condizione di Ferlazzo non è compatibile con il carcere.

I giudici però hanno valutato che al momento non ci siano elementi sufficienti per scarcerarlo e affidarlo ad una struttura dove possa curarsi. Ferlazzo come ha commentato? «Ancora non si rende conto della situazione. Nell’attesa che uscissero i giudici gli avevo prospettato l’esito più nefasto, l’ergastolo. Nella sua testa l’ergastolo sono 30 anni, quindi mi ha detto: ho avuto sei anni di sconto».

Nel corso della mattinata il pm Claudio Rastrelli, nella sua requisitoria, durata circa un’ora, ha ricostruito il delitto rifacendosi ai video di quanto accaduto e ritenendo non vi fossero dubbi sulla volontà di Ferlazzo di uccidere Alika. «All’inizio voleva un chiarimento, ma è pacifico che poi abbia agito per uccidere» ha detto il pm, evidenziando anche come Ferlazzo avesse utilizzato una tecnica per strozzare Alika tipica delle arti marziali. Sulla capacità di intendere e di volere, in base alle perizie, era solo lievemente o moderatamente scemata. La difesa si è invece battuta perché fosse riconosciuto l’omicidio preterintenzionale e ritenendo non fosse chiara la causa della morte, se per asfissia o rottura della milza.