Omicidio Alika, in arrivo i visti per i parenti:

«Il funerale? Probabile si farà il 10 settembre»

CIVITANOVA - Il 39enne è stato ucciso lo scorso 29 luglio. Sinora non si è potuta svolgere la funzione perché fratelli e nipoti devono avere l'ok per venire in Italia dalla Nigeria. Il legale della vedova: «Abbiamo anche individuato il luogo in cui farlo, aspettiamo conferma»

26 Agosto 2022 - Ore 19:33 - caricamento letture

di Gianluca Ginella

Funerale di Alika Ogorchukwu, la data potrebbe essere quella del 10 settembre. Dunque a distanza di circa un mese e mezzo da quando il 39enne è stato ucciso a Civitanova familiari e amici potranno dargli l’ultimo saluto. Finora il problema sono stati i visti per l’ingresso dalla Nigeria di alcuni parenti stretti: due fratelli e tre nipoti e il cognato della moglie di Alika. Da settimane attendono di avere l’ok per entrare nel nostro Paese e poter partecipare al funerale del 39enne.

Al momento il corpo si trova all’obitorio di Civitanova dove si era svolta l’autopsia. Alika è stato ucciso il 29 luglio scorso da un operaio 32enne, Filippo Ferlazzo (arrestato poco dopo e da allora in carcere a Montacuto di Ancona). Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quel giorno, su corso Umberto, a Civitanova, Alika aveva fermato una coppia (Ferlazzo e la compagna) per chiedere l’elemosina. Nel farlo avrebbe tenuto la donna per un braccio. Lei poi se n’era andata in un negozio, Ferlazzo invece lo aveva seguito.

Poi gli aveva preso il bastone e dopo averlo colpito al fianco e atterrato gli era salito sopra e lo aveva schiacciato e soffocato, uccidendolo. Una azione terribile che è stata ripresa da alcuni passanti con il cellulare rendono possibile a tutti di assistere alla scena degli ultimi minuti di vita del 39enne. Alika ha lasciato la moglie, Charity e un figlio di 8 anni. Con loro dopo il sisma del 2016 si era trasferito a San Severino (in precedenza vivevano a Tolentino). E proprio a San Severino si svolgerà il funerale. «Lunedì o martedì i parenti dovrebbero prendere il visto d’ingresso per venire in Italia – dice l’avvocato Francesco Mantella, legale di Charity -, dopodiché, tenendo conto di una serie di tempistiche necessarie, credo la data del funerale sarà il 10 settembre, a San Severino. Il posto lo abbiamo individuato, è solo da confermare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA