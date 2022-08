Partito il corteo per Alika (foto-video)

250 persone in marcia dallo stadio

CIVITANOVA - La manifestazione organizzata dalla comunità nigeriana. In prima fila la vedova Charity e due fratelli del 39enne ucciso lungo il corso

6 Agosto 2022 - Ore 14:41 - caricamento letture La manifestazione a Civitanova

di Alessandra Pierini (foto di Federico De Marco e Andrea Petinari)

È iniziata con qualche decina di minuti di ritardo la manifestazione per Alika. La comunità nigeriana si è riunita allo stadio ma le presenze sono inferiori rispetto alle attese.

Sono circa 250 i partecipanti secondo la questura, indossano magliette che ritraggono Alika. Il corteo è iniziato con una canzone per ricordare il 39enne nigeriano ucciso lungo il corso a Civitanova. Alla guida della corteo Charity, la vedova di Alika, e due dei suoi sei fratelli (gli altri quattro stanno attendendo il visto dalla Nigeria) con dei fiori bianchi in mano che saranno poi depositati sul luogo del omicidio. Stamattina sono arrivati uno ieri dalla Spagna e uno stamattina da Ferrara, sono andati prima dell’inizio del corteo all’obitorio insieme alla vedova.

Presente il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica: «Ci siamo uniti con la comunità nigeriana sotto la bandiera della pace. Civitanova è sempre stata accogliente ed è rimasta attonita dopo questo terribile fatto», ha detto il sindaco. Il corteo è appena partito dal piazzale dello stadio e raggiungerà piazza XX settembre passando per viale Vittorio Veneto. “Giustizia per Alika” è il coro che accompagna la marcia dei manifestanti. “Cosa vogliamo? Giustizia. Per chi? Per Alika” sono le frasi che ripetono a gran voce come fossero un mantra.





