Corteo per Alika, in arrivo 8 pullman

«Ancora una settimana per il funerale»

CIVITANOVA - L'ultimo saluto a San Severino dovrebbe slittare al prossimo fine settimana. Arrivati due dei sei fratelli del 39enne ucciso, altri quattro sono in attesa del visto dalla Nigeria. Le raccomandazioni dell'Ambasciata per la manifestazione di domani. Allo stadio un parcheggio per i partecipanti. Chiuse alcune vie durante il passaggio. Accolta l'istanza dell'avvocato di Ferlazzo per consentire le visite in carcere della madre e della compagna

5 Agosto 2022 - Ore 19:23 - caricamento letture

«Il funerale di Alika non è ancora stato fissato, non credo si riuscirà a farlo prima del prossimo fine settimana». Francesco Mantella, avvocato della famiglia del 39enne nigeriano ucciso una settimana fa in corso Umberto I, a Civitanova, spiega che «i quattro fratelli di Alika che sono in Nigeria stanno accelerando le pratiche per il visto e sono attesi a San Severino per la prossima settimana. Oggi è arrivato un altro fratello che vive in Spagna e domani ne arriverà un altro da Ferrara, entrambi parteciperanno al corteo. Charity, moglie della vittima, è commossa per la grande vicinanza ricevuta in questi giorni».

Intanto l’avvocato Roberta Bizzarri, legale di Filippo Ferlazzo che si trova in carcere a Montacuto per l’omicidio di Alika, fa sapere che è stata accolta l’istanza per ottenere l’autorizzazione affinché la mamma e la compagna possano vederlo sia con colloquio personale che in videochiamata.

Questa mattina si sono tenute due riunioni per il corteo di domani che partirà alle 14 dallo stadio Polisportivo di Civitanova per arrivare in piazza XX Settembre: un summit in prefettura con il sindaco Fabrizio Ciarapica e il colonnello provinciale dei carabinieri Nicola Candido e il tavolo tecnico in Commissariato. Sono attese 400-500 persone, arriveranno anche otto pullman di organizzazioni di diritti umani dalle città più grandi d’Italia. Non ci sarà il segretario del Pd nazionale Enrico Letta che in un post sui social aveva confuso la data della manifestazione con quella del funerale. La stessa comunità nigeriana ha chiesto di non etichettare l’’omicidio di Alika come atto di razzismo «per un corteo che non vuole etichette o bandiere politiche ma che deve essere nel segno della civiltà e della convivenza tra popoli ed etnie di tutto il mondo» (leggi l’articolo).

L’Ambasciata della Nigeria in Italia ha diffuso un comunicato ai propri connazionali: «La comunità nigeriana in Italia è invitata ancora una volta a continuare a esercitare moderazione, mantenere la calma e rispettare la legge. Il 2 agosto si è tenuto un incontro intensivo per la risoluzione dei conflitti e la costruzione della pace tra l’Ambasciata e funzionari italiani (leggi l’articolo). I funzionari del governo italiano presenti all’incontro hanno assicurato all’Ambasciata che sarà fatta giustizia. Immediati provvedimenti finanziari sono stati presi dalle autorità locali per aiutare la famiglia di Alika».

La manifestazione di domani dovrebbe terminare attorno alle 18, la piazza resterà chiusa alle auto fino alle 19 mentre il mercato settimanale chiuderà in anticipo, alle 12,30. Una porzione del parcheggio del piazzale antistante lo stadio sarà chiusa dalla mattina e resterà riservata ai partecipanti al corteo. Durante il tavolo tecnico è stato definito il percorso: viale Vittorio Veneto sarà riaperto subito dopo il passaggio del corteo, durante il quale resteranno chiuse anche le traverse che da corso Garibaldi e dal lungomare Piermanni si immettono su viale Vittorio Veneto. In piazza XX Settembre sono previsti diversi interventi. Nel nome di Alika.

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA