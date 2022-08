Secondo corteo partito dallo stadio,

un centinaio di manifestanti:

«Siamo qui contro il razzismo» (Foto)

CIVITANOVA - Sono arrivati da diverse parti d'Italia un'ora e mezza dopo la partenza del corteo della comunità nigeriana

6 Agosto 2022 - Ore 17:03

Sono arrivati in ritardo, con auto e qualche pullman, e hanno iniziato quello che è a tutti gli effetti è un secondo corteo per le vie di Civitanova. Sono oltre un centinaio i manifestanti giunti poco prima delle 16 al parcheggio del Polisportivo. Tanti gli italiani, in rappresentanza delle organizzazioni per i diritti umani e per l’integrazione.

Provengono da diverse parti d’Italia e i cori e gli striscioni che li accompagnano chiedono lo stop al razzismo. Erano attesi tanto che il primo corteo è stato fermato poco dopo la partenza per attenderli. Kwanza Musi Dos Santos del coordinamento antirazzista italiano si è messa davanti al furgone alla guida della manifestazione per chiedere di fermarsi ed aspettare altri partecipanti in arrivo.

Le varie associazioni presenti hanno discusso ma non hanno trovato un accordo finché in autonomia i manifestanti hanno superato l’ostacolo e sono ripartiti senza attendere. Il secondo corteo è arrivato solo quando la prima manifestazione era praticamente ormai finita in rappresentanza del coordinamento antirazzismo italiano.

Hanno percorso lo stesso itinerario della “prima” manifestazione (leggi l’articolo) per arrivare in piazza XX Settembre al termine degli interventi dei rappresentanti della comunità nigeriana assieme a Charity, la vedova di Alika, e ai due fratelli della vittima che hanno dichiarato che non c’entra il razzismo, ma che si è trattato «di un fatto di una violenza disumana» (leggi l’articolo).

