Maceratese, novità nel vivaio:

Morresi responsabile del settore giovanile

Porro alla guida della scuola calcio

NOMINE - Il 56enne, che resterà allenatore degli Allievi, prende il posto di Paolo Siroti, che resta con altre mansioni. Nei prossimi giorni verrà definito l’intero organigramma

12 Luglio 2022 - Ore 11:46 - caricamento letture

A partire dalla prossima stagione calcistica sarà Paolo Morresi il nuovo responsabile tecnico del settore giovanile della Maceratese. Per lui una promozione, dato che finora aveva guidato la formazione degli Allievi. Inoltre, continuerà ad allenare quel gruppo. Morresi, 56 anni e approdato alla Rata nel 2020, subentra a Paolo Siroti che invece fungeva da responsabile dal 2019. L’esperienza del 52enne Siroti non verrà persa: l’ex difensore professionista cresciuto nelle giovanili della Juventus si occuperà sempre di vivaio ma con altre mansioni.

A proposito di ex calciatori professionisti, ecco l’altra ed ultima novità. La Maceratese comunica l’ingresso nello staff tecnico del 55enne Alessandro Porro, in passato allenatore della prima squadra ed ex giocatore di serie A col Foggia di Zeman. Già docente del settore tecnico Figc, Porro diventa il nuovo responsabile tecnico della scuola calcio. Nei prossimi giorni verrà definito l’intero organigramma.

