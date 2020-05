MACERATA - Lo ha nominato il senatore Antonio Saccone. Sarà coadiuvato da Massimo Pizzichini e Marco Foglia

Udc, nominato Paolo Cotognini come commissario per le elezioni comunali di Macerata. Il coordinatore regionale per le Marche, il senatore Antonio Saccone, ha scelto Cotognini che sarà coadiuvato da Massimo Pizzichini e Marco Foglia. «La nuova struttura organizzativa, con l’attuale assessore comunale al Bilancio, Marco Caldarelli, insieme ai militanti e ai simpatizzanti del partito – dice una nota dell’Udc -, lavorerà ad una piattaforma politica per la crescita e lo sviluppo della città e del territorio, con nuove idee e progetti per Macerata, nell’attuale momento di crisi sanitaria, sociale ed economica che sta interessando l’intero paese. In coerenza con i valori e i principi del partito, l’impegno politico per Macerata avrà quale principale obiettivo quello di mettere la “persona” al centro dell’azione pubblica ed istituzionale». Il senatore Saccone ha rivolto un ringraziamento particolare al segretario cittadino, Massimo Pizzichini, e al decano ed ex capogruppo in Consiglio Comunale, Ivano Tacconi, per il lavoro svolto e il contributo fornito.