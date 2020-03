RICERCA - E' nata a Tolentino Giulia Minnucci, direttrice ricerca e sviluppo di DiaSorin, multinazionale italiana della diagnostica in vitro su sangue e tessuti che sta lavorando al progetto

di Francesca Marsili

Saranno sufficienti 60 minuti per riconoscere la presenza del Covid-19, abbattendo l’attuale tempistica che richiede dalle 5-7 ore. Un test molecolare a rapida risposta, sarà lanciato molto probabilmente per la fine di marzo. Ad annunciarlo la dottoressa Giulia Minnucci, direttore ricerca e sviluppo di DiaSorin, multinazionale italiana della diagnostica in vitro su sangue e tessuti, dopo aver completato gli studi all’ospedale Spallanzani di Roma e al Policlinico San Matteo di Pavia. «Sono nata a Tolentino. I miei genitori sono entrambi di Caldarola, tutta la mia famiglia si trova nelle Marche, la mia seconda casa – racconta la dottoressa a Cronache Maceratesi – Il cuore mi si stringe guardando l’aumento della numerosità dei casi della vostra regione, nella mia regione. Credo che in un momento come questo, dobbiamo ritornare a credere fermamente nella scienza perché è proprio attraverso la scienza che riusciremo a tornare ad abbracciarci senza timore». Minnucci, in DiaSorin, la cui sede è in provincia di Varese, guida un team di 25 ricercatori. «Ci siamo attivati non appena sono state rese pubbliche le informazioni sulla sequenza genetica del virus – continua – collaborando con i centri di riferimento italiani e statunitensi per sviluppare test molecolari veloci e accurati per fronteggiare questa emergenza sanitaria», spiega la ricercatrice.