COVID-19, IL BOLLETTINO GORES - Sono 1.242 i contagiati nella Regione su un totale di 3.225 tamponi effettuati, incremento più che dimezzato rispetto a ieri. La comunicazione del sindaco Mirko Mari, aperti i centri operativi comunali anche a Ripe San Ginesio e Urbisaglia

Covid-19, il Gores regionale nel bollettino delle 9 ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte, per poi aggiornarli alle 12: il numero dei casi è salito a 1.242, più 109 rispetto a ieri con l’incremento che è più che dimezzato (235 casi in più registrati ieri, anche se con 385 tamponi analizzati contro i 300 comunicati oggi). Il totale dei tamponi eseguiti è di 3.225. Il sindaco di Colmurano Mirko Mari ha comunicato la presenza di due casi positivi che si trovano «in discrete condizioni di salute». Si tratta di due uomini, uno è in casa e l’altro è stato portato in ospedale per i controlli ma non ha bisogno di ventilazione. Il primo cittadino ha attivato il centro operativo comunale, in funzione da ieri sino al termine dell’emergenza, così come fatto dai sindaci di Ripe San Ginesio e Urbisaglia, paesi confinanti con Colmurano. Sono undici le persone morte nella giornata di ieri, che erano ricoverate negli ospedali di Marche Nord, Pesaro e Torrette, 6 uomini e 5 donne tutti residenti in provincia di Pesaro e Urbino e Ancona. Fatta eccezione per una 43enne, una paziente con cuore polmonare cronico ed insufficienza respiratoria restrittiva, l’età delle persone scomparse ieri era compresa tra i 69 e gli 97 anni (tutti con patologie pregresse), per un totale di 57 morti nelle Marche dall’inizio dell’epidemia.