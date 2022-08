Conti in ordine e un “top player”,

Maceratese in pole per l’alta classifica

SOMMA ALGEBRICA - I margini del budget aumentati grazie ai risparmi conseguenti alla rinuncia della figura del direttore sportivo. L'arrivo di Bugaro colpo di mercato significativo delle ambizioni biancorosse, attualmente sono in prova all’Helvia Recina due difensori: c'è da far fronte alla partenza di Armellini e all'infortunio di Vallorani

di Enrico Maria Scattolini

L’ARRIVO DI GIANCARLO BUGARO (leggi l’articolo) è un colpo di mercato significativo delle ambizioni della Maceratese(+).

COSI’ COME LA STESSA SCELTA DEL TOP PLAYER, che ha evidentemente condiviso i programmi della società biancorossa (+).

CHE SONO QUELLI di un torneo di alta classifica, ma nell’assoluto rispetto del budget (+).

I SUOI MARGINI A DISPOSIZIONE, come ho già scritto (leggi l’articolo), sono infatti aumentati dopo il divorzio da Di Fabio e Sfredda.

E SI SONO ULTERIORMENTE AMPLIATI (+) in seguito ai risparmi conseguenti alla ulteriore riduzione dello staff tecnico con la rinuncia al direttore sportivo ed alla decisione di Andreucci di uscire dalla Rata.

CONTI QUINDI IN ORDINE; assoluta garanzia per il futuro alla società (+).

GESTITI con la consueta attenzione (+) da Crocioni e dai suoi collaboratori, in primis Vissani, attivissimo direttore generale.

PERO’ NECESSARIO (+) un ulteriore sacrificio economico per la sostituzione di un altro partente (Armellini) e dell’infortunato Vallorani (leggi l’articolo). Attualmente sono in prova all’Helvia Recina due difensori.

SARANNO POI LE RISULTANZE dei primi test di precampionato (tre programmati in questa settimana con il Montegiorgio, Trodica e Monterubbianese) e magari degli stessi incontri ufficiali in avvio di stagione, ad offrire concreti elementi di valutazione per eventuali, ulteriori rinforzi.

CHE POTREBBERO RIGUARDARE RETROGUARDIA ED ATTACCO, considerato ok (+) il centrocampo con Loviso, Tortelli, Massei, De Cesare, Massini.

C’E’ SOLO DA ATTENDERE, con la serenità della quiete dopo la tempesta (+).

