Scelta giusta della Maceratese:

la situazione economica

minacciava di diventare pericolosa

SOMMA ALGEBRICA - I conti della società sono migliorati dopo il “divorzio” con Di Fabio e Sfredda. Più contenuto il trattamento di Trillini e molto più modesto il suo staff in confronto con quello imponente del predecessore. Nel settore organizzativo, importante il ricorso agli under locali a differenza della pletora di giovani calciatori fuori provincia portati dall'ex ds, con relativa e forte incidenza dei costi di viaggio e di mantenimento in città

30 Luglio 2022 - Ore 15:21 - caricamento letture

di Enrico Maria Scattolini

DUNQUE, la Maceratese riparte con Sauro Trillini (+++).

UN RITORNO AL PASSATO…PROSSIMO che era nelle speranze di tanti (+), dopo il trauma della separazione da Di Fabio e Sfredda.

FRA QUESTI il sottoscritto.

L’EPISODIO ha ovviamente scosso l’ambiente cittadino, subito però rasserenato (+) dalla successiva decisione di Crocioni e dei suoi collaboratori (fra questi particolarmente attivo il direttore generale Vissani) di recuperare il mister anconetano.

CHE TUTTAVIA RITROVERA’ soltanto alcuni dei suoi splendidi giocatori (+) del trionfo dello scorso campionato: Massei, De Cesare, Pucci, Armellini, Massini, Santarelli, Rivamar e qualche altro.

AI QUALI SI AGGIUNGONO (+) i nuovi biancorossi che erano stati scelti dall’ex vertice tecnico: Loviso, Tortelli, Strano e Papa.

TUTTI E QUATTRO (+), dopo il gradimento espresso da Trillini, hanno infatti confermato l’impegno contrattuale con la Rata.

ANCHE QUESTA UNA BUONA NOTIZIA (+).

CONSENTIRA’ infatti alla dirigenza ed a Trillini di completare in fretta l’organico per iniziare, nel miglior modo possibile, l’“Eccellenza” (prossimo 11 settembre).

CON IL PROLOGO, la domenica precedente, del primo incontro di Coppa Italia. Torneo importante (+) perché assicurerà la promozione in Serie D a chi vincerà la fase nazionale.

L’INTENZIONE (+) della società è di acquistare un altro difensore centrale ed una punta. Possibile anche l’arrivo di un esterno offensivo.

SARANNO POI I PRIMI TEST DELLA STAGIONE a consigliare un eventuale ritorno sul mercato (+).

UN PROGRAMMA VALIDO (+), pur se inevitabilmente influenzato dalle conseguenze di quanto accaduto nei giorni scorsi.

CONDIVISIBILE ANCHE PERCHE’ IMPOSTATO nel rispetto (+) del budget assegnato dalla società alla ricostruzione della squadra.

AL CONTRARIO DI CIO’ CHE PROBABILMENTE SI SAREBBE INVECE VERIFICATO (-) se fosse proseguita la gestione di Sfredda e Di Fabio.

CHE SAREBBE GIA’ RISULTATA superiore ai preventivi (-). O comunque destinata a tale deriva.

DIVERSA, come noto, l’opinione del signor Sfredda. Su cui si è abbondantemente argomentato (-) in questi giorni.

VA PERO’ SOTTOLINEATO (+) come i conti della Maceratese siano migliorati dopo il “divorzio”.

PER EFFETTO DI RISPARMI (+) soprattutto nel settore tecnico: più contenuto il trattamento economico di Trillini e molto più modesto il suo staff in confronto con quello imponente di Di Fabio; e nel settore organizzativo: ricorso agli under locali a differenza della pletora di giovani calciatori fuori provincia…importati da Sfredda. Con relativa, forte incidenza dei costi di viaggio e di mantenimento a Macerata.

UN ULTERIORE ALLEGERIMENTO ECONOMICO dovrebbe essere assicurato dall’incarico di direttore sportivo che potrebbe essere affidato all’attuale team manager dottor Bacchi (brillantemente iscritto all’albo). Un ritorno molto gradito per i suoi precedenti in biancorosso di qualche anno fa (+).

DOVEROSA (+) QUINDI LA PRESA DI POSIZIONE DI CROCIONI E VISSANI di fronte ad una situazione che minacciava di diventare pericolosa per l’equilibrio del bilancio della Maceratese.

SU QUESTI DATI SFREDDA HA SOLLECITATO (-) un confronto con il presidente e il direttore generale biancorossi.

UN TEST INUTILE!

LA MACERATESE DEVE PENSARE A QUELLI VERI (+); incominciando dall’11 settembre.

