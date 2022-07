Maceratese, a centrocampo

torna Paolo Tortelli

Un poker di conferme

PROMOZIONE - Il 26enne di Potenza Picena è reduce da quattro stagioni a Tolentino. Restano in biancorosso i mediani Nicolò De Cesare ed Amedeo Massei, il portiere Edoardo Santarelli e il difensore centrale Nicolò Armellini

Il centrocampista Paolo Tortelli torna alla Maceratese. Reduce da quattro esaltanti stagioni a Tolentino, di cui tre in Serie D, il 26enne di Potenza Picena va a rinforzare la linea mediana biancorossa. In passato anche esperienze alla Civitanovese e al Gubbio, oltre alla squadra della sua città. Contestualmente, la Rata annuncia un poker di conferme: il capitano e mediano Nicolò De Cesare, il centrocampista Amedeo Massei, il portiere Edoardo Santarelli e il difensore centrale Nicolò Armellini. Toccante il saluto con cui il nuovo centrocampista biancorosso Paolo Tortelli ha salutato il Tolentino: «Impossibile sintetizzare in poche righe le emozioni vissute insieme. Quattro anni di importanti risultati raggiunti con sacrifici, volontà e voglia di stupire. Dalla vittoria del campionato di Eccellenza, passando per la vittoria della Coppa Italia, fino all’impensabile terzo posto dello scorso anno: quattro anni sostanzialmente indimenticabili. Un viaggio intenso che mi ha dato l’opportunità di incontrare persone straordinarie che avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Grazie alla società, ai collaboratori, allo staff tecnico e allo staff sanitario. Grazie a tutti i magazzinieri e custodi per il loro silenzioso ma indispensabile lavoro. Un grazie infinito a tutti coloro che dagli spalti hanno sofferto e gioito insieme a noi. Con la consapevolezza di aver dato tutto me stesso dal primo all’ultimo giorno, auguro a questa piazza di vivere altri anni stupendi come quelli trascorsi insieme».

