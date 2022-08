Maceratese, colpo Bugaro per l’attacco

Organizzate tre amichevoli

ECCELLENZA - Il 29enne esterno offensivo arriva dalla Fermana. Resta calda la pista che porta al centravanti pugliese Gabriele Mosca. il 10 agosto all'Helvia Recina test con il Montegiorgio, poi il 13 con il Trodica e il 20 con la Monterubbianese

6 Agosto 2022 - Ore 11:21 - caricamento letture

Grosso colpo di mercato della Maceratese che, pur in assenza di un direttore sportivo ufficiale dopo la rinuncia di Sfredda, continua a collezionare acquisti di elementi di grandissimo livello per l’Eccellenza. Arriva dalla Fermana con alle spalle oltre 200 presenze in serie D, Vis Pesaro e Matelica su tutte, Gianluca Bugaro, esterno mancino anconetano di attacco classe 1993, è un nuovo acquisto della Maceratese. Vinta la concorrenza di formazioni di categoria superiore il club biancorosso si è assicurato le prestazioni della punta che arriva dai professionisti e che sarà un valore aggiunto per la formazione allenata da Sauro Trillini. Certamente un profilo di spessore per il reparto offensivo della Rata in questa nuova stagione sportiva. Campagna acquisti che promette ancora almeno altri due colpi, un attaccante centrale ed un difensore da affiancare a Strano. Per l’attacco resta calda la pista che porta al centravanti pugliese Gabriele Mosca, classe 1999, ultima stagione in Eccellenza col Maglie ma prodotto del settore giovanile del Lecce.

Intanto la prossima settimana sarà tempi di prime amichevoli per i biancorossi. Organizzato un test per il 10 agosto, ore 16. Allo stadio Helvia Recina, De Cesare e compagni affronteranno il Montegiorgio, compagine che milita in serie D allenata da mister De Angelis. Sarà anche l’occasione per vedere all’opera i primi innesti, tra cui il centrocampista Loviso e appunto Bugaro. Poi il 13 agosto alle ore 16,30 amichevole contro il Trodica e il 20, stesso orario, test contro la Monterubbianese queste ultime squadre che militano in Promozione. Tutte le gara si disputeranno all’Helvia Recina.

(m. g.)

