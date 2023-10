di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Niente gioco e niente vittoria. Con tanto di fischi, meritati, al novantesimo da tutto lo stadio. La Maceratese fallisce su tutti i fronti contro l’Azzurra Colli e racimola un misero punticino che poco serve ad una classifica deficitaria visto le ambizioni della società.

Al cospetto del fanalino di coda Azzurra Colli la squadra di Lattanzi disputa una delle peggiori partite di questo scorcio di campionato: gioco lentissimo, solo lanci lunghi preda degli avversari, continui errori nei passaggi scarsa determinazione agonistica. Una squadra slegata, priva di idee e quelle poche confuse. E’ bastato un avversario ordinato, attento in ogni zona del campo, anche propositivo in alcuni frangenti a fermare una Rata che invece di mostrare miglioramenti nel gioco ha fatto vedere preoccupanti passi indietro che non fanno affatto ben sperare per il proseguo di un torneo che doveva essere da prime posizioni e che invece si sta trasformando in una sofferenza costante ogni domenica.

Ne i singoli ne la prestazione di squadra sono da salvare da questo naufragio biancorosso ed alla fine gli sportivi hanno fischiato a lungo la squadra di Lattanzi per una prestazione davvero molto deludente. Solo note positive invece per l’Azzurra Colli che torna a fare punti alla prima del neo mister Amadio e che guarda con positività al futuro che non potrà che essere migliore del presente Maceratese che cerca la terza vittoria consecutiva stagionale dopo quelle infilate contro Tolentino e Montegiorgio. L’allenatore Lattanzi non può contare ancora su Pagliari e sullo squalificato per un turno Perri, mentre Napolano, con pochi allenamenti sulle gambe, si accomoda in panchina.

Confermata la formazione schierata nelle ultime uscite con Tortelli che torna titolare al posto di Massei mentre al centro dell’attacco il debutto da titolare per Minnozzi nella prima sfida delle tre che attendono la Rata in settimana, mercoledì in coppa a Tolentino e domenica a Montecchio. Sul fronte dell’Azzurra Colli la novità sostanziale è il cambio di allenatore con l’esonerato Stallone rilevato da Peppino Amadio al debutto, lo scorso anno tecnico della Maceratese che condusse al nono posto finale in classifica. I piceni partiti con molte ambizioni si ritrovano all’ultimo posto con un solo punto conquistato contro il Monturano alla prima di campionato poi sono arrivate 4 sconfitte consecutive e il cambio di panchina. Neanche i rossoblu ospiti possono fallire questa gara per provare a risalire la graduatoria. Per cui ci si attende battaglia all’Helvia Recina. Tra gli ospiti assente Sosi mentre rientrano Petrini e Gesuè.

Nei quattro precedenti tra le due squadre sono arrivate due vittorie dell’Azzurra Colli e due pareggi, Maceratese che quindi non ha mai battuto gli avversari negli scontri diretti. Rossoazzurri ospiti subito aggressivi mentre la Rata prova ad imbastire trame di gioco senza però avere idee molto chiare e soprattutto con ritmi troppo compassati per sorprendere la munita difesa ospite. E così nel primo quarto d’ora non accade praticamente nulla. E dopo si registra solo al 23’ un calcio di punizione di Minnozzi però molto lontano dalla porta di Scartozzi. A livello agonistico la squadra di Amadio si fa preferire al cospetto di una Maceratese con poca determinazione e con troppi lanci lunghi che sono preda dei giocatori piceni con estrema facilità. E così lo spettacolo arriva solo dalla curva Just impagabile nel sostenere con corì e bandiere al vento i propri beniamini nonostante l’opaca prova offerta dai biancorossi.

Finisce così un primo tempo assolutamente insufficiente e deludente per la squadra di Lattanzi incapace di fare gioco e di creare pericoli ad un’Azzurra Colli invece molto ordinata e più presente rispetto agli avversari. E arrivano i, meritati, fischi dalle tribune dell’Helvia Recina. Ripresa che si apre con il primo tiro nello specchio della porta ad opera dell’Azzurra Colli: è Gabrielli in area a tirare debolmente verso la porta di Gagliardini che para senza difficoltà. Risponde la Rata chd crea la prima palla gol della sua partita al 7’: cross in area di Di Ruocco, colpo di testa di Strano che si stampa sulla base del palo e poi esce sul fondo. Al quarto d’ora Gabrielli va alla conclusione dalla lunga distanza e non inquadra la porta e poco dopo scocca il momento di Napolano che rileva un opaco D’Ercole.

Bisogna attendere il 21’ per annotare un’occasione per i padroni di casa: punizione di Napolano dentro l’area però Moschetta arriva con un pizzico di ritardo al tap-in. Maceratese che prova a chiudere gli avversari nella propria metà campo ma non riesce a trovare lo spazio necessario per l’arcigna opposizione dei rossoazzurri. E per i tanti errori nella misura dei passaggi commessi dagli uomini di Lattanzi. Finisce lentamente come era iniziata la gara della Maceratese che frena la risalita in classifica al cospetto dell’ultima in classifica. Forti contestazioni e cori fuori dallo stadio contro la squadra e l’allenatore. Per le due squadre prossimi impegni infrasettimanali mercoledì nei quarti di ritorno di Coppa Italia: Tolentino-Maceratese alle ore 20 e Azzurra Colli-Montegranaro alle 19,30.

Il tabellino:

MACERATESE – AZZURRA COLLI 0-0

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini 6; Iulitti 5,5, Sensi 5, Moschetta 5, Nicolosi 5,5; Ruani 6, Strano 5,5, Tortelli 5 (dal 34’ s.t. Massei s.v.); D’Ercole 4,5 (dal 14’ s.t. Napolano 6), Minnozzi 5,5, Di Ruocco 5 (dal 44’ s.t. Mancini s.v.). (Amico, Chimezie, Martedì. Luciani, Marcolini, Cirulli). All. Lattanzi 5.

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-1-2): Scartozzi 6; Petrini 6, Aliffi 6,5, Filipponi 6,5, Vallorani 6; Fazzini 6, Gabrielli 6,5, Rossi 6; Gesuè 5,5 (dal 30’ s.t. Russo ); Filiaggi 5,5 (dal 17’ s.t. Zira ), Del Marro 5 (dal 36’ s.t. Albanesi s.v.). (Castelletti, Acciarri, Cancrini, Spadoni, Traversa). All. Amadio 6,5.

TERNA ARBITRALE: El Mouhsini di Pesaro 6 (assistenti Serenelli di Ancona e Gasparri di Pesaro).

NOTE: spettatori 500 circa. Ammoniti: Petrini, D’Ercole, Iulitti, Filipponi, Scartozzi, Vallorani. Angoli: 4-7. Recupero: 6′ (2’+4’).