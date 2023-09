di Mauro Giustozzi

Derby numero tre in 28 giorni. Se non è un record poco ci manca nelle sfide infinite tra Maceratese e Civitanovese. Dunque l’occasione per vedere un Helvia Recina gremito in ogni ordine di posti per la partitissima di domenica, fischio d’inizio alle 15, è ghiotta per i tifosi delle due squadre, anche perché bisognerà poi aspettare altri 120 giorni prima di rivedere affrontarsi Rata e Citanò.

Il 28 gennaio quando è in calendario il match di ritorno in campionato. Sarà giornata biancorossa (abbonamenti quindi non validi) e, a differenza dell’infrasettimanale di Coppa Italia, è attesa una cornice di pubblico numerosissima per questo classico confronto tra due club che, soprattutto in passato, hanno fatto la storia del calcio provinciale. Aspettando di tornare a frequentare palcoscenici nazionali più degni del loro blasone la certezza è che i ventidue in campo daranno tutto per regalare ai rispettivi tifosi la gioia di un successo che in questo caso vale doppio.

Inaspettatamente, anche se eliminata dalla coppa per mano proprio dei cugini, la squadra di Alfonsi arriva meglio alla partita di quella di Lattanzi, reduce da due ko di seguito in campionato ad Urbino e Urbania ed alla ricerca ancora di un assetto definitivo ed efficace. E’ stata la settimana del reintegro di Giordano Napolano dopo quindici giorni da separato in casa ma difficilmente il fantasista laziale partirà con una maglia da titolare nel derby. Decisivo potrebbe essere invece un suo ingresso nella mezz’ora finale del derby quando la stanchezza affiora e le sue giocate di qualità potrebbero diventare decisive ai fini del risultato.

Mister Lattanzi non si sbottona sulla formazione da schierare. Fermo restando il modulo 4-3-3 è probabile che ci saranno cambiamenti, soprattutto in attacco dove prende sempre più piede l’ipotesi di vedere in campo un tridente tutto over formato da Di Ruocco, Perri e D’Ercole, con inserimento nella retroguardia del ‘civitanovese’ Iulitti come under per un Martedì apparso in affanno nelle ultime uscite. In questo modo la Maceratese potrebbe da subito mettere in campo buona parte del suo potenziale offensivo, con Minnozzi e Napolano pronti a dare il loro contributo a partita in corso.

Anche perché, oltre alla Civitanovese, l’allenatore Lattanzi dovrà valutare pure il ravvicinato impegno di Coppa Italia col Tolentino del 4 ottobre. Buone notizie giungono intanto dall’infermeria dove Tortelli, uscito nei primi minuti del derby di coppa con la Civitanovese e che ha saltato la sfida di Urbania, sta recuperando e dovrebbe essere a disposizione per la partita di domenica prossima. Per cui mister Lattanzi potrà avere l’intero organico per affrontare una Civitanovese che si presenterà all’Helvia Recina, a sorpresa, col doppio dei punti in classifica rispetto a quelli finora realizzati dalla Rata.

Tra coloro che hanno più inciso in questo avvio di stagione, risultando sempre tra i migliori, c’è il centravanti calabrese Matteo Perri che ha timbrato già 3 gol in queste prime gare stagionali. «Il clima dentro la squadra è tranquillo e sereno nell’avvicinamento a questa partita -afferma il bomber della Rata- ci stiamo preparando al meglio negli allenamenti. Sappiamo tutti che è una sfida importante che va preparata col massimo impegno per cercare di ottenere il massimo risultato. Tra campionato e coppa ci siamo affrontati già tre volte in poche settimane per cui di sicuro non può esserci l’effetto sorpresa in quanto come squadre ci conosciamo. La Civitanovese, come tante altre squadre che affrontiamo in questo torneo, è sicuramente un’ottima formazione, contro cui giocare è difficile, ha elementi esperti e di qualità. Non sarà un derby facile per cui dovremo giocare sin dall’inizio con tanta attenzione e concentrazione mettendo massimo impegno in ogni giocata».

Perri è l’attaccante che sinora in partite ufficiali è andato maggiormente a segno in un reparto affollato di calciatori di grande esperienza e qualità. «Aver fatto 3 gol in questo inizio di stagione mi può soddisfare – prosegue il centravanti – anche se devo dire che io chiedo sempre molto a me stesso, non mi voglio mai accontentare e voglio dare sempre il massimo per la Maceratese. Considerato il problema al ginocchio, con l’operazione al menisco che ho superato completamente nella fase di ripresa post operatoria, posso dire che è una buona partenza. Come mia caratteristica c’è anche quella di aiutare la squadra tenendo palla, facendo respirare la squadra in questo modo ed aiutando i compagni. Il fatto che arriviamo da due sconfitte in campionato non peserà sulla partita che ci aspetta domenica. Sappiamo che dobbiamo riprendere subito la nostra marcia e invertire questo trend di risultati negativi: non poteva capitare partita migliore in questo momento se non il derby per riprendere la strada giusta».

Il 26enne attaccante della Rata ha origini calabresi, dove ha mosso i primi passi da calciatore: anche da quelle parti ci sono tanti derby e molto sentiti. «La rivalità tra Maceratese e Civitanovese a quale derby della mia regione lo paragonerei? –prosegue Perri- Senza dubbio su tutti a Vigor Lamezia-Catanzaro quando militavano in Lega Pro: io sono cresciuto nella Vigor e queste sfide erano sempre sentitissime per la cornice di pubblico che c’era e per l’attesa. Sicuramente domenica ci sarà tantissimo pubblico e moltissime migliaia saranno nostri tifosi che finora si sono rivelati l’uomo in più in campo per noi. Anche per questo sarà uno stimolo in più per fare il meglio. Dovremo scendere in campo tranquilli e sereni, poi le giocate in mezzo al campo verranno naturali: queste sono partite che si preparano da sole, basta che il gruppo giochi come sa fare e tutto il resto verrà di conseguenza».

Vigilia calda per la tifoseria biancorossa che sta preparando scenografie inedite per questa sfida: ci sarà anche il corteo della Curva Just per raggiungere lo stadio a piedi, con punto di ritrovo ai Cancelli alle 13,15 per poi dirigersi verso l’Helvia Recina. Intanto continua la prevendita biglietti per il derby presso la tabaccheria Monachesi di via dei Velini, bar Due Fonti di via Due Fonti, Il Telefono in corso Cairoli, tabaccheria Lattanzi di via Gramsci, Caffè per caso di Villa Potenza, Bar Ezio di corso Garibaldi dove si potranno acquistare i biglietti per la partita. La società invita gli sportivi a presentarsi muniti di documento di riconoscimento.