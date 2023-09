Ha commentato poco sotto all’articolo di Cronache Maceratesi, sotto all’articolo in cui si parla di uno strappo ormai insanabile tra lui e la Maceratese. E si è preso la responsabilità di rompere il silenzio, fare chiarezza e dire a tutti i tifosi, anche a quelli che non gli hanno di certo risparmiato critiche, anche sotto allo stesso post, che ha la speranza di avere la possibilità di rimediare all’errore commesso.

E’ un Giordano Napolano che va diretto al punto quello che ha scritto, intorno alle 18,50, un commento sulla pagina Facebook di Cm sotto all’articolo uscito questa mattina (leggi). Il calciatore della Maceratese si prende le sue responsabilità e, in pratica, rimette alla società la sua permanenza in biancorosso, ammettendo l’errore e facendo un mea culpa che lascia intendere, con fermezza, che intende proseguire la sua avventura a Macerata.

«Ho commesso un errore dopo la sostituzione preso dalla voglia di voler lasciare un segno nella partita. Ho chiesto scusa a chi dovevo, la mia disponibilità nei confronti dei miei compagni, del mister e della società è totale – scrive il calciatore – . Mai detto e nemmeno pensato di andar via da Macerata, sono arrivato per raggiungere un obiettivo è farò di tutto perché ciò accada. Mi prendo le responsabilità dell’atto compiuto. È giusto che la società in questo caso prenda dei provvedimenti, saranno da me accettati…con la speranza di avere la possibilità di rimediare all’errore commesso».

(Redazione Cm)