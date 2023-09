di Mauro Giustozzi

Riscattare lo scivolone in campionato di Urbino e conquistare la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, uno degli obiettivi di questa stagione della Maceratese. Va in scena domani pomeriggio all’Helvia Recina il derby di ritorno contro la Civitanovese ma lo spettacolo, se ci sarà, stavolta sarà unicamente in campo.

L’orario e la giornata infrasettimanale in cui è stata collocata la partita, infatti, fa presagire che sugli spalti ci saranno pochi spettatori e quasi unicamente tifosi biancorossi, visto che da Civitanova gli ultras hanno annunciato da tempo che diserteranno questa sfida (leggi l’articolo) proprio per contestare le decisioni adottate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che ha impedito lo spostamento della sfida anche soltanto di qualche ora come aveva chiesto la società del presidente Crocioni, anche se la collocazione ideale sarebbe stata quella serale in notturna che avrebbe certamente visto un grande afflusso di pubblico allo stadio. Così non sarà e questo nonostante oramai da più di trenta anni tra le due tifoserie non ci siano stati più contatti o incidenti prima, durante e dopo il derbissimo sia a Macerata che a Civitanova. Sta di fatto che domani Macerata sarà comunque bloccata a partire dalle 14,30, quando le strade attorno all’Helvia Recina saranno off limits e pattugliate dalle forze dell’ordine (leggi l’articolo).

Tornando ai contenuti della gara, mister Lattanzi apporterà poche modifiche alla formazione che domenica scorsa ha giocato ad Urbino: qualche avvicendamento certamente ci sarà visto che sarà la seconda di tre gare in sette giorni, qualcuno obbligatorio come quello di Moschetta al centro della difesa per lo squalificato Sensi espulso nelle battute finali del derby d’andata. Ma vista l’importanza della sfida il tecnico non stravolgerà di certo l’assetto della Rata, schierando la miglior formazione possibile. Intanto sul fronte Napolano segnali di un riavvicinamento, col giocatore che domenica ha raggiunto Urbino per seguire da spettatore-tifoso la partita. Dopo le scuse e gli inevitabili provvedimenti disciplinari con tanto di multa adottati nei suoi confronti dal club non è escluso che nei prossimi giorni ci sia la possibilità di un chiarimento definitivo che potrebbe riportare il calciatore dentro il gruppo.

Ad inquadrare la decisiva partita di domani contro i rossoblu è il capitano della Maceratese, Emanuele Strano. «Per noi equivale per importanza ad una gara di campionato -afferma il difensore- perché la nostra rosa è lunga ed il fatto di poter continuare ad avere due impegni a settimana è utile per tutti per testare l’intero organico. Andando fuori dalla Coppa Italia giocheremmo solo una partita a settimana e con una rosa così lunga c’è chi rischia di stare seduto in panchina spesso. Quindi è un incentivo in più per tutti quello di passare il turno, sia per chi giocherà domani dall’inizio che chi entrerà a gara in corso. Non guarderemo il risultato dell’andata, sappiamo che lo 0-0 ci qualifica ma noi giocheremo per vincere la partita. Anche perché abbiamo voglia di riscattare il passo falso di domenica ad Urbino una risposta convincente la possiamo dare soltanto vincendo questo derby. Non facciamo calcoli e giocheremo per centrare la vittoria».

E’ una Maceratese che in gare ufficiali incassa gol solo su rigore (a Civitanova come ad Urbino) ma che in attacco è ancora poco prolifica. «Le prime partite con le squadre che non sono ancora al top della condizione è facile che si decidano su degli episodi – continua Strano – o sui calci piazzati anche perché le squadre non hanno ancora trovato la quadratura migliore. Difensivamente parlando anche lo scorso anno eravamo molto compatti, parlo di fase difensiva di squadra non dei singoli difensori, era difficile farci gol. Anche ad Urbino abbiamo subito poco però è altrettanto chiaro che col potenziale che abbiamo davanti tutta la squadra deve spingere un po’ di più perché domenica avevamo davanti un’ora di gioco per agguantare il pareggio. Per vincere le partite bisogna essere un po’ più ‘sporchi’ e abili nello sfruttare le opportunità che ci capitano».

La Civitanovese per qualificarsi dovrà cercare con forza la vittoria (o il pareggio segnando però almeno due gol) e quindi cercherà in tutti i modi di agguantarla, in uno stadio che però non avrà il colpo d’occhio dell’andata. «Non dipende da noi questa scelta – sottolinea Strano – a Civitanova la cornice di pubblico è stata notevole mentre domani essendo infrasettimanale e di pomeriggio è chiaro che il contorno sarà molto diverso. Però anche se saranno pochi i tifosi noi giocheremo per regalargli una bella soddisfazione. Non sottovalutiamo questa Civitanovese che pur con tante assenze ha espugnato Osimo. A dimostrazione di come tutte le partite siano difficili e non ci sono avversari abbordabili. Chiunque scenderà in campo della Maceratese giocheremo per vincere. A livello di condizione fisico-atletica siamo in crescita: è vero che abbiamo perso a Urbino ma se guardo alla prestazione è stata più convincente delle prime due gare ufficiali. Certo si doveva fare di più per non perdere, però rispetto a Civitanova e Chiesanuova dove avevamo concesso di più agli avversari soprattutto dopo essere andati in vantaggio domenica siamo andati meglio difensivamente mentre in avanti è mancata la concretezza necessaria per far male agli avversari».

Infine capitolo Napolano. Come lo sta vivendo lo spogliatoio biancorosso? «Non voglio entrare nel merito di questa vicenda – conclude il capitano della Maceratese – la squadra si è espressa a favore di un compagno che ha riconosciuto l’errore commesso, anche pubblicamente. Il nostro gruppo sta in primis per il bene della Maceratese, poi la decisione sul da farsi spetta alla società non certo a noi. Come compagni di Napolano non ci sono problemi nel gruppo nei suoi confronti».