di Enrico Maria Scattolini

LA SERENITA’ (+) sembra ritornata nella Maceratese.

TONIFICANTE INFATTI IL SUO PRIMO SUCCESSO ESTERNO di questo tribolato avvio di stagione, a Montegiorgio (leggi l’articolo).

PER LA CLASSIFICA, ma direi soprattutto per il morale, inevitabilmente scosso (-) dal disastro nel derby all’Helvia Recina con la Civitanovese.

LA QUALE SI E’ RIPETUTA in trasferta contro l’Azzurra Colli ed ha raggiunto il vertice della classifica (+), in coabitazione con l’Urbino e l’Urbania. Quest’ultima però …fracassata in casa dal Chiesanuova.

QUESTO SIGNIFICA che il campionato deve trovare ancora i suoi equilibri.

EMBLEMATICO L’ESEMPIO dell’Azzurra Colli.

ALLO START CONSIDERATA FRA LE FAVORITE DEL GIRONE (ricordo il pronostico di Sfredda); ora invece si ritrova in fondo alla graduatoria con il sol punto conquistato contro il Monturano, pertanto in piena crisi e con l’allenatore già sostituito proprio con l’ex biancorosso Amadio (-).

DOMENICA PROSSIMA sarà ospite della Rata.

PARTITA QUINDI DIFFICILE PER I BIANCOROSSI (-), dal momento che sicuramente i fermani venderanno cara la pelle.

LA MACERATESE COMUNQUE LI AFFRONTERA’ con la consapevolezza di aver trovato finalmente la retta via, e con il robusto supporto della meravigliosa “Curva Just” (+++).

CONFORTANTI IN TAL SENSO GLI ESITI (+) del test in Coppa Italia con il Tolentino ed, in particolare, di quello a Montegiorgio.

AL “TAMBURRINI” ho visto una discreta Rata (+).

SOPRATTUTTO intelligente e cinica (+).

HA CONTROLLATO CON CALMA il primo tempo; ha subito accelerato nella seconda parte del match perché le servivano i tre punti dell’affermazione; poco dopo il gol del vantaggio realizzato da Tortelli (subentrato all’ottimo Massei al 9’), si è coperta nel reparto di mezzo con Napolano al posto di D’Ercole.

INFINE LE PRODEZZE DI GAGLIARDINI (+++) le hanno consentito di resistere al serrate conclusivo del Montegiorgio.

DIMOSTRAZIONE (+) della buona tenuta della difesa, che ha avuto beneficio dalla sostituzione di Martedì con Julitti.

PERRI, al solito, è stato molto generoso in avanti (+). Ha potuto contare sulla buona collaborazione di D’Ercole e Di Ruocco.

MA NEL MIRINO DEGLI OSSERVATORI era soprattutto il centrocampo.

INDOVINATA (+) la scelta di Lattanzi.

DI CONFERMARE IL TRIANGOLO Strano-Ruani-Massei (Tortelli dai primi minuti della ripresa), in attesa di valutare il recupero dell’influenzato Pagliari.

EFFICACE NELLE DUE FASI (+): buona protezione della retroguardia ed adeguata assistenza alle punte. Con la prudenza però di evitare smagliature/disattenzioni altre volte pagate a caro prezzo.

ORA L’IMPEGNO DEI BIANCOROSSI è di capitalizzare con l’Azzurra Colli.

OBIETTIVO NON FACILE DA REALIZZARE, per i motivi sopra accennati.

MA RIBADISCO quello che ho avuto già modo di scrivere: la qualità paga sempre! (+).