Gruppo vincente non si cambia e così la Maceratese ha scelto di confermare quasi in blocco staff tecnico, allenatori e responsabili del vivaio.

«La crescita numerica dei tesserati, i buoni risultati delle squadre (anche nei tornei di giugno), i tanti baby che hanno svolto provini per club professionistici e pure alcune convocazioni nelle Nazionali giovanili, hanno garantito la rinnovata fiducia da parte del presidente Alberto Crocioni ai “capi” del vivaio: Paolo Morresi e Alessandro Porro», si legge in una nota della società.

Cinque le novità nell’organigramma biancorosso, sono Stefano Cartechini ex collaboratore della Sampdoria, Michele Battistelli proveniente dall’Ancona, Alessandro Giorgi negli ultimi anni al Montemilone Pollenza, Adriano Petrini ex selezionatore della Rappresentativa provinciale Giovanissimi e Nino Sampino. Forse la maggior novità sarà rappresentata però dal ritorno allo Stadio della Vittoria.

Questo l’organigramma del Settore Giovanile per la stagione calcistica 2023-2024. Responsabile Settore Giovanile Paolo Morresi; responsabile attività di base (Scuola Calcio) Alessandro Porro; responsabile segreteria Evelina Crocioni; responsabile organizzativo e area scouting Daniel Sgariglia; addetto stampa Andrea Scoppa. Allenatori: Juniores Pieralvise Ruani; Allievi Adriano Petrini, Allievi cadetti Davide Paesani; Giovanissimi: Paolo Morresi, Giovanissimi cadetti Federico Ricci; Esordienti Alessandro Giorgi, Michele Battistelli e Riccardo Quaglia; Pulcini Matteo Zenobi e Matteo Gentili; Primi Calci Marco Donati e Nino Sampino; Piccoli amici Stefano Cartechini e Nino Sampino. Preparatore coordinativo attività di base Nino Sampino, preparatore atletico attività agonistica Matteo Zenobi, preparatori dei portieri: Fabio Fabiani, Matteo Gentili e Mirko Mastrocola.