di Mauro Giustozzi

Giordano Napolano si è allenato oggi pomeriggio col gruppo e torna a disposizione di mister Lattanzi. La ‘punizione’ dopo quanto accaduto all’uscita dal campo contro il Chiesanuova nella prima di campionato, la plateale contestazione nei confronti dell’allenatore al momento del cambio con D’Ercole, si è consumata in una sanzione disciplinare fatta dalla società prevista per questo genere di casi, col giocatore fuori rosa e che si è allenato da solo in queste settimane.

Scuse pubbliche prima con un post proprio a corredo di un articolo su Cronache Maceratesi, poi quelle avvenute nelle ultime ore con allenatore, compagni di squadra e società. Spetterà ora al fantasista laziale riconquistare la fiducia del tecnico, dei dirigenti e degli stessi compagni di squadra magari con prestazioni all’altezza della fama con cui è arrivato a Macerata e soprattutto con comportamenti che siano consoni al rispetto che sempre ci deve essere all’interno di un club, di uno spogliatoio e di una tifoseria come quella biancorossa che lo aveva accolto più che bene fin dalle sue prime uscite in biancorosso dopo qualche iniziale polemica destata dal suo passato con squadre avversarie come la Samb su tutte.

Dunque la ripartenza sarà già nel derby con la Civitanovese, anche se naturalmente spetterà a Roberto Lattanzi poi decidere se schierare Napolano titolare e in quale posizione di campo oppure tenerlo in panchina per farlo subentrare a gara in corso. Il calciatore, seppur in solitudine, si è allenato sempre per cui a livello fisico-atletico è pronto per dare il suo contributo in una partita importantissima non solo perché si tratta del derby con la Civitanovese, il terzo in meno di un mese, ma perché serve una netta inversione di tendenza dopo i due schiaffi ricevuti da Urbino e Urbania in campionato anche perché nel giro di pochi giorni ci sarà l’impegno di Coppa Italia contro il Tolentino sempre all’Helvia Recina.

Per questo è probabile che il tecnico opterà per un po’ di turn over, pur mantenendo lo stesso assetto tattico, per queste due sfide entrambe decisive per altrettanti obiettivi che la Maceratese insegue in questa stagione. Del resto la quantità e qualità che l’organico dispone in attacco, recuperando anche Napolano, consente rotazioni in grado di equivalersi in fase offensiva. Ma, al di là di chi giocherà, la tifoseria si aspetta una reazione ed una prestazione che cancelli le incertezze e gli errori mostrati nelle sfide contro le due avversarie pesaresi.

Buone notizie giungono intanto dall’infermeria dove Tortelli, uscito nei primi minuti del derby di coppa con la Civitanovese e che ha saltato la sfida di Urbania, si avvia a recuperare ed essere a disposizione per la partita di domenica prossima. Per cui mister Lattanzi potrà avere a disposizione l’intero organico per affrontare una Civitanovese che si presenterà all’Helvia Recina col doppio dei punti in classifica rispetto a quelli finora realizzati dalla Rata.