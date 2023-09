di Enrico Maria Scattolini

VIGILIA LABORIOSA d’inizio di campionato per Lattanzi.

PERO’ SOSTENUTO da unanime fiducia (+).

DEVE RISOLVERE il problema del centrocampo: obiettivo fondamentale per dare equilibrio (+) alla Maceratese.

IL DERBY DI CIVITANOVA ne ha confermato la necessità.

NON HA INFATTI PIENAMENTE CONVINTO (-) il triangolo Strano-Tortelli-Napolano schierato in mezzo al campo.

SOPRATTUTTO NAPOLANO come regista.

PESANTE LA FATICA ATLETICA A LUI RICHIESTA e posizione troppo avulsa dalla sua abituale zona di gioco (-).

CHE DOVREBBE ESSERE QUELLA (+) di trequartista, dove può esprimere tecnica ed estro in appoggio agli avanti.

DISCRETO IL RENDIMENTO DI STRANO, ma limitato prevalentemente all’interdizione, davanti alla difesa; bravo, pur se non brillante, Tortelli (+).

VA DETTO come l’utilizzo di Strano e Napolano in questi ruoli, nel delicatissimo primo match ufficiale di Civitanova, alla vigilia dell’esordio in campionato di domenica prossima all’Helvia Recina contro il Chiesanuova, sia significativo delle intenzioni e conseguenti decisioni in itinere di Lattanzi.

CHE POTREBBERO PERO’ MUTARE con il recupero di Julitti e con la dimostrazione di completa maturazione e grande bravura dell’altro under Cirulli, il migliore della Rata domenica scorsa (+++).

OGGETTO DI VALUTAZIONE l’alternativa di Pagliari come regista.

PERSONALMENTE la ritengo opportuna (+) per la sua attitudine all’impostazione della manovra più volte espressa (+).

CON LUI, l’inamovibile Tortelli e l’inserimento di un terzo elemento senior fra quelli a disposizione dell’allenatore (il recupero di Massei dovrebbe essere prossimo), il settore di mezzo darebbe garanzia di esperienza ed efficienza nelle due fasi d’impegno.

NAPOLANO (+) potrebbe così ritornare ai suoi compiti consueti, affiancando le punte. E probabilmente farebbe la differenza.

RESTA PERO’ IL FATTO che a Civitanova Pagliari è rimasto stabilmente in panchina.

LATTANZI avrà sicuramente avuto i suoi buoni motivi.