di Enrico Maria Scattolini

CERIMONIA ORMAI CONSUETA (+), la presentazione della Rata alle autorità municipali ieri nella sala consiliare del Comune di Macerata (leggi l’articolo).

QUESTA VOLTA però di significativa intonazione per il clima di ottimismo (+) che l’ha caratterizzata.

GENERALE LA CONSAPEVOLEZZA (+) di una Maceratese costruita per un campionato di assoluto livello.

OVVIAMENTE MOLTO SODDISFATTO l’allenatore Lattanzi, che ha elogiato la società per i suoi consistenti investimenti (+), pur se probabilmente gli creeranno imbarazzi nelle scelte.

COSI’ COME IL DIRETTORE SPORTIVO SFREDDA: ha operato sul mercato con abilità (+), concludendolo con la performance dell’acquisto di Minnozzi.

MA E’ STATO CROCIONI il più deciso di tutti.

IL SUO INTERVENTO “VIRGOLETTATO”, riportato nell’articolo del collega Giustozzi, è significativa espressione del suo ottimismo (+).

L’IMPERATIVO DEL SUCCESSO FINALE l’ha rivolto direttamente ai giocatori: «Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. Come dissi quando vincemmo il torneo di Promozione dobbiamo vincere in qualunque modo: entrando dalla porta, dal portone o dalla finestra».

RICOLLEGANDOSI, scaramanticamente, a quanto fece nella stagione di promozione d’un paio di anni fa, con la squadra allora allenata da Sauro Trillini.

IL SUO STIMOLO DI ALLORA contribuì alla strepitosa “cavalcata” finale della Rata che, con una lunga serie di vittorie, riuscì a cancellare il gap in classifica con il Chiesanuova e di superarlo d’un soffio sul filo di lana (+++).

IN QUESTO CONTESTO s’inquadra il pronostico (“vinceremo il campionato”) che mi ha fatto il direttore tecnico Carassai, dopo l’amichevole di Treia contro l’Aurora.

DUNQUE: non un pensiero isolato, ma comune.

ANCHE SE POI SMENTITO dall’ufficio stampa del club biancorosso, che con una discutibile nota stampa messa in pasto ai tifosi, sostanzialmente ha messo in dubbio la mia buona fede.

COSA CHE NON MI E’ MAI ACCADUTA in oltre 60 anni di attività giornalistica, gran parte dedicata alla Maceratese.

RIBADISCO che quell’affermazione («Sono convinto che vinceremo il campionato») non certo scandalosa, è uscita dalla bocca del signor Carassai, nell’intervallo fra due mie interviste televisive in rapida successione: una a Lattanzi, l’altra allo stesso dt. Da me avvertito che l’avrei scritta. Non ci fu opposizione.

LUNEDI’SCORSO, a latere della “festa” biancorossa, mi sono permesso di ricordarglielo.

A BENEFICIO della chiarezza.