di Mauro Giustozzi

Un gol in avvio di ripresa di Tortelli spezza l’imbattibilità stagionale del Montegiorgio e regala la prima vittoria, ed anche i primi punti in trasferta, alla Maceratese che interrompe così la striscia negativa di tre sconfitte consecutive in campionato. Dopo un primo tempo più combattuto che giocato e senza tiri in porta decisivo l’avvio di ripresa quando la squadra di Lattanzi accelera e fa svoltare la sfida dalla sua parte grazie al neo entrato Tortelli che sfrutta un calcio d’angolo di Ruani e fa esultare i numerosi tifosi biancorossi al seguito.

Seconda vittoria consecutiva dopo quella di Coppa Italia, tre punti indispensabili per riprendere la marcia rilanciarsi in classifica dopo il periodo nero vissuto in avvio di torneo. Vittoria che fa morale e che regala autostima a Strano e compagni per risalire la graduatoria per arrivare nelle posizioni di vertice che la Rata dovrebbe occupare dopo il ricco mercato estivo. Certo servirà una Maceratese migliore nelle prossime partite per rincorrere le formazioni che stanno davanti, ma almeno per determinazione e attenzione dei passi avanti si sono visti, in particolare nel difendere e volere portare in porto a tutti i costi il successo dopo essere andata in vantaggio.

Maceratese reduce dal successo in coppa col Tolentino che vuole ripartire in campionato dove non vince dal 10 settembre all’esordio, poi sono giunti 3 pesanti ko consecutivi che hanno zavorrato la squadra sul fondo della classifica. Per risalire la china non c’è più la possibilità di sbagliare, ad iniziare dalla gara in terra fermana valida per la quinta giornata di Eccellenza contro la formazione dell’ex Vagnoni, tecnico dei padroni di casa. Per l’occasione mister Lattanzi al campo sportivo comunale ‘Tamburrini’ opta per una formazione che sconta le assenze di Pagliari e del secondo portiere Amico influenzati e così l’allenatore conferma lo stesso schieramento visto nella sfida infrasettimanale vincente di coppa, con Minnozzi e Napolano sempre relegati in panchina. Nella squadra di casa pure l’esperto Albanesi non è tra gli undici titolari ma tra le riserve. Montegiorgio squadra molto giovane (età media 21 anni) ancora imbattuta in campionato e formazione abbonata ai pareggi, già 4 in altrettante sfide di Eccellenza equamente divisi tra gare in casa e in trasferta.

Perfetto equilibrio anche tra gol segnati ed incassati, 4, per i rossoblu. Nonostante il pomeriggio di caldo ancora estivo nessuna fase di studio, la partita entra subito nel vivo con due episodi importanti nei primi dieci minuti: prima un calcio di punizione di Di Ruocco con palla scodellata in area dove impatta Sensi in proiezione offensiva che però non inquadra la porta avversaria. Poco dopo è il Montegiorgio che protesta per un’azione iniziata da Miliozzi che effettua un tiro cross sul quale interviene Iulitti che forse tocca la sfera con una mano, rossoblu che reclamano il calcio di rigore ma l’arbitro non è dello stesso avviso e fa proseguire il gioco. Partita che si gioca su elevati livelli agonistici, con frequenti scontri tra i giocatori: sfida più combattuta che giocata, con la Rata che fatica a rendersi pericolosa in attacco e Montegiorgio attento e pronto sempre a ripartire verso l’area biancorossa. Al 35’ uscita di Gagliardini ai limiti della propria area che anticipa Marcattili, travolgendo poi il difensore rossoblu: locali che reclamano ancora il calcio di rigore ma anche stavolta l’arbitro Atanasov molto vicino all’azione fa ampi cenni che non c’è stato alcun fallo del numero uno ospite. Si chiude così una prima frazione di gioco con pochissime emozioni che ha visto le squadre darsi battaglia soprattutto a centrocampo senza quasi mai riuscire ad affondare e creare palle gol davvero degne di questo nome.

Secondo tempo che si apre con una Maceratese che scende in campo con altro cipiglio, molto più determinata e vogliosa rispetto alla scialba esibizione dei primi quarantacinque minuti. E crea subito i presupposti per sbloccare il risultato con un’azione e conclusione di Ruani che sfiora la segnatura. Gol che arriva poco dopo sugli sviluppi di un calcio d’angolo tirato da Ruani, palla in area di rigore dove arriva Tortelli che di piatto non lascia scampo a Forconesi facendo esplodere la torcida biancorossa assiepata in gradinata. E’ un’altra Rata quella di questo avvio di ripresa, non si accontenta del vantaggio ed al quarto d’ora va vicina al raddoppio con azione personale e tiro di D’Ercole che sfiora il palo della porta rossoblu. Il Montegiorgio non ci sta e si getta alla ricerca del pareggio chiamando alla parata in due occasioni il portiere Gagliardini. Prima è un tiro di Canditi ad impegnare severamente l’estremo biancorosso che poi si ripete al 27’ quando neutralizza un insidioso calcio di punizione tirato da Ikramellah. Finale all’assalto dei rossoblu di casa, la Maceratese serra le fila e porta a casa un prezioso successo esterno.

Infuocato ili fine partita a Montegiorgio. Al rientro negli spogliatoi è stato espulso Perri della Maceratese probabilmente per qualche battibecco o contatto avvenuto con qualcuno degli avversario.

MONTEGIORGIO – MACERATESE 0-1

MARCATORE: Tortelli al 12’ s.t.

MONTEGIORGIO (4-4-2): Forconesi; Rossini, Diakhaby, Gori, Marcattili; Ferrini, Milozzi, Zancocchia, Candidi; Bardeggia, Ikramellah. (Grifi, Viganroli, Cobo, Maranesi, Paravati, Giandomenico, Zamputi, Capparuccini, Albanesi) All. Vagnoni.

MACERATESE (4-3-3): Gagliardini ; Iulitti, Sensi, Moschetta, Nicolosi; Ruani, Strano, Massei (dal 9’ s.t. Tortelli); D’Ercole (dal 25’ s.t. Napolano), Perri (dal 33’ s.t. Minnozzi), Di Ruocco. (Conforti, Chimezie, Martedì, Luciani, Cirulli, Mancini). All. Lattanzi.

ARBITRO: Atanasov di Verona (assistenti Malatesta di Ancona e Silvestri di Ascoli).

NOTE: spettatori 350 circa di cui 150 ospiti. Ammoniti: Gori, Moschetta.