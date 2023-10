di Enrico Maria Scattolini

IL TEST PRINCIPALE è stato superato (+).

IERI dalla Maceratese contro il Tolentino, nell’incontro di andata del secondo turno di Coppa Italia.

NON TANTO QUELLO PSICOLOGICO, dopo la sconfitta interna nel derby con la Civitanovese

(-), e quello tecnico, quanto il rischio di veder compromesso il meraviglioso rapporto …documentato domenica scorsa con la propria tifoseria.

LA CURVA JUST, infatti, si è comportata meravigliosamente (+++) anche a metà settimana, con una sostanziosa presenza in curva. Completata dagli spettatori della tribuna.

QUESTO SIGNIFICA che c’è ancora fiducia nel recupero dei biancorossi (+).

GIOCATORI DI QUALITA’(+) che non possono essere considerati spacciati dopo solo quattro partite.

I QUALI hanno risposto con una buona prestazione contro i cremisi (+). A tratti anche piacevole.

ADDIRITTURA SUPERBA (+++) da parte di Ruani; coronata da una doppietta.

VA SOTTOLINEATO che il clima di campionato è ben altro rispetto ai confronti di Coppa, e che il Tolentino non ha dimostrato granchè sul piano stilistico.

MOLTO DI PIU’NELL’AGONISMO, tant’e’ che è riuscito (+) a dimezzare il pesante svantaggio dai padroni di casa in inferiorità numerica, per l’espulsione di Balloni. Riservandosi quindi qualche chances per la partita di ritorno del prossimo 18 ottobre al “Della Vittoria”.

A LATTANZI L’IMPEGNO è servito soprattutto per mettere ordine nelle sue idee tattiche, dopo la bufera con la Civitanovese (-).

CHE POI SI RIDUCONO all’organizzazione del centrocampo, dove non esiste (-) l’abbondanza di giocatori che caratterizza invece gli altri reparti.

HA RIPORTATO STRANO davanti alla difesa, ha rispolverato Massei dalla panchina e si è affidato alla bravura ed alla straordinaria condizione di Ruani.

QUESTO DOVREBBE ESSERE IL TRIANGOLO DI META’ CAMPO che sarà schierato a Montegiorgio. Con l’alternativa Masse/Tortelli nel caso di completa idoneità fisica di quest’ultimo.

OPPORTUNI (+) IL RITORNO DI JULITTI IN DIFESA e il credito concesso in avanti ad un Di Ruocco pimpante e concreto contro il Tolentino.

IL MONTEGIORGIO (+) è l’unica squadra imbattuta del girone, insieme all’Urbania ed al Castelfidardo.

ALLA RATA serve dunque l’impresa (+) per riscattare i recenti brutti ricordi.