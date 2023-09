Arriva il terzo derby della stagione Maceratese-Civitanovese, il capoluogo sarà off limits. In vista della partita di domenica alle 15 all’Helvia Recina, la prima del campionato di Eccellenza dopo le due di coppa di inizio stagione, il comandante della polizia locale Danilo Doria ha emanato un’ordinanza che modifica la circolazione, i parcheggi e l’arrivo dei tifosi in tutta la parte di città intorno allo stadio.

Il provvedimento prevede, per il giorno in questione, in divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 12 e fino nel piazzale Helvia Recina (in tutte le parti ordinariamente fruibili come parcheggio); il divieto di transito – eccetto veicoli di polizia e soccorso – a partire dalle 13,30 in via dei Velini; il divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 12, nel tratto compreso tra il civico n. 125/a e il civico n. 151 (tratto compreso tra i due ingressi al piazzale Helvia Recina). Previsto, inoltre, il divieto di transito nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e l’intersezione con la nuova bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, a partire dalle 14: allo sbarramento posto all’intersezione con via Due Fonti, potranno derogare al divieto di transito i veicoli di polizia e soccorso, i veicoli dei residenti in via Dei Velini nel tratto compreso tra via Due Fonti e il civico n. 151, autobus della squadra locale e autobus che effettuano il servizio navetta per i tifosi ospiti esclusivamente nella fase di deflusso (senza passeggeri). Allo sbarramento posto all’intersezione con la bretella che conduce verso via Vittime delle Foibe, potranno derogare al divieto di transito i veicoli di polizia e soccorso, i veicoli dei residenti in via Dei Velini nel tratto compreso tra l’incrocio e l’ingresso a valle del piazzale Helvia Recina; autobus della squadra ospite, autobus e autovetture della tifoseria ospite, autobus che effettuano il servizio navetta per i tifosi ospiti (se previsto) esclusivamente nella fase di afflusso e i veicoli autorizzati – con apposito pass – ad accedere sull’area interna allo stadio Helvia Recina mediante la traversa posta all’altezza del civico n° 130 (gruppo arbitrale, disabili motulesi, dirigenti). Tutte le deroghe ai divieti di transito previste nei punti precedenti possono essere soggette a restrizione o escluse, sulla base delle determinazioni assunte dal dirigente del servizio di ordine pubblico o, per motivi di viabilità, dall’ufficiale di polizia locale responsabile del coordinamento esterno.

L’ordinanza prevede il divieto di transito, dalle 14 sulla traversa di via dei Velini posta all’altezza del civico n° 130 (che conduce verso l’area interna dello stadio), eccetto veicoli di polizia e soccorso, autobus delle squadre, veicoli autorizzati – con apposito pass – ad accedere sull’area interna allo stadio Helvia Recina (gruppo arbitrale, disabili, dirigenti, ecc.) e residenti per accesso alle aree private. Per i veicoli della tifoseria ospite è prevista la sosta lungo via Dei Velini (lato destro) e, in caso di necessità anche sul lato sinistro, fatti salvi gli accessi laterali, con la seguente specifica regolamentazione: parcheggio riservato ai veicoli delle persone con disabilità della tifoseria della squadra ospite, sul lato destro a scendere, per complessivi 3 posti, immediatamente dopo il bar “Le Monde”; parcheggio riservato agli autobus, sul lato destro a scendere (dopo i tre stalli di sosta previsti al punto precedente), dall’opposto civico n. 100 circa, per un tratto idoneo a garantire lo stazionamento dei mezzi di volta in volta previsti e comunque dove regolarmente segnalato e parcheggio riservato ad autovetture, sul lato destro a scendere, dopo l’area riservata agli autobus di cui al precedente punto fino al civico n. 265 e sul lato sinistro a scendere dall’opposto civico n. 217 fino all’opposto civico n. 265.

La sosta sulla careggiata sarà consentita fino al termine della manifestazione e comunque non oltre i 30 minuti dal fischio finale della gara. Nel caso in cui i parcheggi dovessero risultare insufficienti saranno utilizzati, in ordine, in via aggiuntiva, l’area pubblica limitrofa all’esercizio commerciale Eurospin e, dietro accordi con la società gestore della struttura Eurospin, il parcheggio privato posto a servizio dell’esercizio commerciale. Previsto, per via Panfilo, il divieto di sosta con rimozione forzata con efficacia a partire dalle 12:30 prima dell’inizio della partita, nel tratto compreso tra il civico n. 5/a e l’opposto civico n. 24 e nel tratto compreso tra il civico 32/a ed il civico n. 44. A partire dalle 14,30 previsti in via Panfilo, il divieto di transito, eccetto autobus urbani, residenti, veicoli a servizio di disabili che espongono lo speciale contrassegno, ciclomotori, motocicli e utenti che forniscano motivazioni rilevanti circa la necessità di accedere alla via; il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con via Due Fonti e piazzale Croce Verde, con regolamentazione a senso unico alternato all’altezza della curva; la direzione obbligatoria a destra, verso il tratto sopra specificato, da porre all’altezza della scuola, valido per i veicoli in uscita, provenienti dal tratto senza sbocco della via (uscita in direzione via Due fonti) e, infine, la direzione obbligatoria a destra valido per i veicoli che si immettono in via Dei Velini, provenienti dalla traversa posta all’altezza dell’armeria Ciccarelli.

Ne piazzale Croce Verde sono previsti il divieto di sosta con rimozione forzata – eccetto veicoli a servizio delle persone con disabilità che espongono il contrassegno – con efficacia a partire dalle 12 nei parcheggi posti sul lato destro rispetto alla direzione di marcia via Panfilo – via Palmieri e il divieto di sosta con rimozione forzata – eccetto ciclomotori e motocicli – a partire dalle 12,30, su parte dell’area attigua all’ex mattatoio, dove ,regolarmente segnalato. In via Famiglia Palmieri vigeranno il divieto di transito (con sbarramento posto anche a valle dell’ingresso al condominio di cui ai civici numeri 6-34) eccetto veicoli dei residenti per accesso alle aree private dei civici numeri 6-34 e la direzione obbligatoria a destra, verso piazzale Croce Verde, valido per i veicoli dei residenti in uscita dalle aree private dei civici numeri 6-34.

All’intersezione della rotatoria tra via Vittime delle Foibe e contrada Fontezzucca, vigerà il divieto di transito (con sbarramento) dalle 14 eccetto veicoli di pubblica utilità, disabili, veicoli della tifoseria locale e veicoli dei residenti nella zona. In via Murri e nel parcheggio Garibaldi ci sarà la possibilità di sosta per i veicoli della tifoseria locale. Previsti, infine, in via dei Velini 138 (Bocciofila XXIV Maggio) il divieto di sosta con rimozione forzata ambi i lati lungo tutta la via fino all’ingresso dello stadio Helvia Recina dalle 12,30 alle 18 il divieto di transito dalle 13,30.