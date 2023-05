Manca solo l’ufficialità: Roberto Lattanzi nuovo allenatore della Maceratese. Come anticipato da Cronache Maceratesi (leggi l’articolo), la voce circolava nell’ambiente da diverso tempo e nel fine settimana è arrivata l’accelerazione. Anche i dirigenti del Casette Verdini, da cui si separa al termine di due campionati esaltanti, lo hanno fatto trapelare al termine dell’ultima partita stagionale contro la Civitanovese (leggi l’articolo). Soltanto una chiamata dalla categoria superiore avrebbe separato il tecnico e l’ormai ex squadra. Puntuale, ecco quella della Maceratese che gli ha affidato il post Peppe Amadio. Roberto Lattanzi, seguito dall’esperto Ermanno Carassai, è legato al presidente Alberto Crocioni dai tempi dell’Helvia Recina.

Il saluto del Casette Verdini: «Dopo due stagioni straordinarie, la prima coincisa con il salto dalla prima categoria alla promozione, e la seconda con un campionato di promozione condotto alla grande, con playoff sfiorati fino alla penultima giornata, si dividono le strade tra il Casette Verdini e mister Roberto Lattanzi – si legge nel comunicato -. La società e i tifosi tutti, lo ringraziano per tutto quello che ha dato in questi anni per impegno, professionalità, sacrificio e vittorie e gli augura le migliori fortune per le prossime stagioni calcistiche».

(redazione CM)