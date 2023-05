SOMMA ALGEBRICA - Il presidente sta già pensando alla prossima stagione. La sensazione è che la squadra abbia trovato una solida struttura difensiva ed un buon centrocampo, su cui costruire la formazione del prossimo campionato, in particolare con appropriati interventi in attacco

di Enrico Maria Scattolini

SENZA SORPRESE L’EPILOGO di un’Eccellenza che non sarà ricordata fra le più brillanti nella storia della Maceratese (-), piuttosto fra le più bizzarre.

PER I CONTORCIMENTI (-) del preludio estivo e della prima parte dei cimenti sul campo.

SINO ALLA NORMALIZZAZIONE con all’arrivo di Amadio, a novembre, e

con qualche ritocco che ha dato equilibrio alla formazione.

LA QUALE HA CONQUISTATO LA SALVEZZA (+++) senza grossi patemi.

IL SUCCESSO DI DOMENICA SCORSA A MONTEMARCIANO, contro il Marina, ha permesso alla Rata di riagguantare e superare la Jesina sul filo di lana, collocandosi a metà classifica.

LO SCORE: 41 punti, prodotti da 5 vittorie in casa ed altrettante in trasferta, 6 pareggi all’Helvia Recina, 5 esterni.

…SOMMA ALGEBRICA (-): 9 sono state pertanto le sconfitte subite, alcune delle quali dolorose.

SI POTEVA FAR MEGLIO, in considerazione degli investimenti di Crocioni e delle attese della vigilia.

RESTA COMUNQUE LA SENSAZIONE che la Rata abbia trovato una solida struttura difensiva. Ed un buon centrocampo, su cui costruire la squadra del prossimo campionato in particolare con appropriati interventi in attacco.

IMPEGNO CHE SARA’ DI BUON LIVELLO per la presenza della Civitanovese e fors’anche del Tolentino: pur se i cremisi, con il conforto degli ultimi risultati, potrebbero agganciare in extremis la zona playout. In bocca al lupo.

SPAREGGI CHE NON SI DISPUTERANNO INVECE nella zona retrocessione dell’Eccellenza, per il divario conclusivo di dieci punti di vantaggio del Castelfidardo sul Fabriano: condannato senz’appello insieme al Marina ed al Porto Sant’Elpidio.

IN CIMA ALLA GRADUATORIA L’ATLETICO ASCOLI ha saputo mantenere a distanza, pur se minima, il Fossombrone ed ha meritatamente conquistato la promozione.

SI GIOCHERANNO CIO’ CHE RESTA A DISPOSIZIONE IN CIMA ALLA GRADUATORIA, tramite playoff, lo stesso Fossombrone, Montefano, Atletico Gallo ed Azzurra Colli.

SUL PIANO TECNICO (+) anche la Rata avrebbe potuto far parte di questa élite.

LO HA AMPIAMENTE DIMOSTRATO (+) negli incontri in cui ha affrontato le sue migliori espressioni.

TROPPO TARDI PERO’ (-) per rimediare alle conseguenze del confuso avvio di stagione.

E’ AUSPICABILE (+) che l’inizio della prossima sia diverso.

IL PATRON CROCIONI E’ AL LAVORO DA TEMPO (+). Praticamente da quando ha avuto certezza della salvezza della Maceratese.

L’HO INCONTRATO DOMENICA SCORSA alle “Fornaci” di Montemarciano. In uno splendido pomeriggio finalmente di sole. Vicino alla modesta ma significativa rappresentanza della “Curva Just” ai cui componenti, a fine match, sono state offerti pantaloni e magliette appena smessi dai biancorossi. Pronto alla battuta ma altrettanto nello sfuggire alle domande sulle scelte di mercato, soprattutto per l’allenatore ed il direttore sportivo.

DISPONIBILE SOLTANTO NEL CONFERMARE che «…ci potrebbe essere qualche fermento».

A LIVELLO DIRIGENZIALE (+), l’ho inteso!