Il direttore sportivo Giuseppe Sfredda resta alla Maceratese, che saluta invece mister Peppino Amadio. Ecco le prime decisioni della società del presidente Alberto Crocioni in vista del prossimo campionato di Eccellenza. «La Maceratese comunica la conferma di Giuseppe Sfredda nel ruolo di direttore sportivo biancorosso. Si separano le strade con mister Peppino Amadio – si legge nella solita breve nota del sodalizio -. Al tecnico i ringraziamenti da parte di tutto il club biancorosso per la professionalità, dedizione, serietà ed attaccamento mostrato nei confronti dei nostri colori. A mister Amadio il miglior augurio per il proseguo della carriera».

La società biancorossa sta vagliando alcune ipotesi (leggi l’articolo), come quelle di Roberto Lattanzi (la scorsa stagione al Casette Verdini) e Luigi Bugiardini. Altre squadre di Eccellenza si stanno già muovendo. Il Tolentino ha scelto per la panchina Roberto Buratti (ex Elpidiense Cascinare), mentre il Chiesanuova ha affidato la squadra al navigato Roberto Mobili (ex Osimana, che ha ufficializzato Stefano Senigagliesi, tra le altre ex Sangiustese, la quale ancora non ha ancora fatto trapelare nulla al pari del Montefano).