L'APPUNTAMENTO, organizzato dal coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, in programma domani alle 16,30 al Cinema Teatro Italia

«La riforma sanitaria è tra le assolute priorità del Governo della Regione Marche rappresentato dal presidente Francesco Acquaroli». Con queste parole inizia la nota firmata da Massimo Belvederesi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Macerata, che annuncia un nuovo incontro pubblico: «gli obiettivi e i vari aspetti della riforma saranno oggetto dell’appuntamento di sabato 15 aprile alle 16,30 al Cinema Teatro Italia, in via Gramsci a Macerata».

Belvederesi precisa: «Un appuntamento rivolto alla cittadinanza, ai medici e agli operatori del settore sanitario, oltre che agli amministratori locali, voluto per approfondire le dinamiche e i miglioramenti che apporterà la riforma. Relatore dell’incontro sarà proprio il presidente Acquaroli, un’importante presenza per esporre in modo chiaro le novità e le dinamiche che interesseranno tutto il territorio. L’incontro è promosso dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia e quello comunale di Fratelli d’Italia Macerata e vedrà i saluti della senatrice Elena Leonardi (Segretario della Commissione Sanità del Senato) e dei consiglieri regionali Simone Livi e Pierpaolo Borroni (Componente della IV Commissione consiliare permanente Sanità e Politiche Sociali della Regione Marche), a dimostrazione di come il tema sia una priorità per un partito che, insieme alla coalizione di Centrodestra che rappresenta la maggioranza in Regione, ha l’obiettivo di realizzare un servizio veramente a misura del cittadino».